Schon in den 1980-er Jahren hat Terri Lyne Carrington mit dem Who’s Who der Jazzszene gespielt, darunter mit Wayne Shorter und Herbie Hancock. Heute setzt die afroamerikanische Musikerin neue Standards: nicht nur als Schlagzeugerin, sondern auch als Produzentin, Verlegerin, Pädagogin und Gründerin des Institute of Jazz and Gender Justice am berühmten Berklee College in Boston.