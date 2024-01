Mark Knopfler von den Dire Straits wird 70

Mark Knopfler ist der Meister des Understatements. Der britische Musiker tut gern so, als sei er nicht besonders erfolgreich.

Mark Knopfler ist der Meister des Understatements. Der britische Musiker tut gern so, als sei er nicht besonders erfolgreich. Dabei haben sich nicht nur seine Alben mit den Dire Straits, sondern auch seine Solowerke samt Soundtracks millionenfach verkauft. Unter Kollegen genießt er das Renommee eines der besten E-Gitarristen der Welt. Seine Songgeschichten erzählt er mit trockenem Humor in seinem unverwechselbaren, murmelnden Gesangsstil. Wir feiern seinen 70. Geburtstag.

Musiktitel



Sultans of Swing

Dire Straits

CD Sultans of Swing – the very best of Dire Straits



Brothers in Arms

Dire Straits

CD Brothers in arms – 20th anniversary edition



Secondary Waltz

Mark Knopfler

CD Kill to get Crimson



Heart full of holes

Mark Knopfler

CD Kill to get Crimson



Corned beef city

Mark Knopfler

CD Privateering



Privateering

Mark Knopfler

CD Privateering



Go Love

Mark Knopfler

CD Privateering



Back to Tupelo

Mark Knopfler

CD Shangri-La



Gator blood

Mark Knopfler

CD Privateering



Madame Geneva‘s

Mark Knopfler

CD Kill to get Crimson



Slow Train

Bob Dylan

CD Slow train coming



This is Us

Mark Knopfler & Emmylou Harris

CD All the roadrunning



If this is goodbye

Mark Knopfler & Emmylou Harris

CD All the roadrunning



Back on the dance floor

Mark Knopfler

CD Back on the dance floor