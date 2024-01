Mit Günther Huesmann

Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. Entstanden um 1900 in den USA als hybride Musik, ist der Jazz durch die Idee groß geworden, dass es sich immer lohnt, wenn man sich auch mit etwas Anderem beschäftigt als nur mit sich selbst. Die in der Improvisation angelegte Idee des Dialogs erleichtert es Jazzmusikern, sich anderen Stilen und Musikkulturen zu öffnen. So ist Jazz zu einer "global language" geworden. "Jazz across the border" hört auf unterhaltsam-informative Weise hin.

Musiktitel:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Blick Bassy:

“Woni”

Blick Bassy

Gwilym Simcock:

“Many Worlds Away Part III”

Gwilym Simcock

Alfredo Rodriguez / Pedrito Martinez:

“Estamos Llegando”

Alfredo Rodriguez

Pedrito Martinez

Stu Mindeman:

“La Rueda”

Stu Mindeman feat. Miguel Zenon

Yaron Herman:

“Still Awake”

Yaron Herman Trio

Emiliano Sampaio:

“Nicoleta”

Mega Mereneu Project

Eubie Blake:

“If You’ve Never Been Vamped By A Brownskin”

Eubie Blake

Fidel Fourneyron:

“Calle Luz”

Fidel Fourneyron

Fumio Yasuda:

“Thirst For Love”

Fumio Yasuda

Janet de Almeida / Haroldo Barbosa:

“Pra Que Discutir Com Madame”

Andrea Motis