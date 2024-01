Die Vokalistin Betty Carter

Von Bert Noglik

Sie galt lange als eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Jazzszene und als "most underrated". Betty Carter (1930 - 1998) ließ sich nicht vereinnahmen, trotzte der Kommerzialisierung, betrieb ein eigenes Plattenlabel und setzte sich für den Nachwuchs ein. Mit ihrer unnachahmlichen Art des Jazzgesangs zählte sie zu den ganz Großen, geschätzt von Miles Davis ebenso wie von Billie Holiday. Lionel Hampton, in dessen Band sie ihre Laufbahn begann, nannte sie "Betty Bebop". Obwohl sie sich in ihren Scat-Improvisationen von Musikern wie Charlie Parker inspirieren ließ, hat sie sich nie auf einen Stil festlegen lassen.



Michael Leonard/Herbert Martin:

I'm All Smiles/CD: Feed The Fire

Betty Carter



Clara Edwards/Bernhard Haig:

By The Bend Of The River/CD: At The Village Vanguard

Betty Carter



Clara Edwards/Bernhard Haig:

Ego/CD: At The Village Vanguard

Betty Carter



Betty Carter:

Make Him Believe/CD: It's Not About The Melody

Betty Carter



Richard Rodgers/Oscar Hammerstein II:

Surrey With A Fringe On Top/CD: 'Round Midnight

Betty Carter



Johnny Burke/Bob Haggard:

What's New/CD: Duets

Carmen McRae/Betty Carter



Frank Loesser:

Baby, It's Cold Outside/CD: Dedicates To You

Ray Charles/Betty Carter



Betty Carter:

Droppin' Things/CD:Droppin' Things

Betty Carter



Mack Gordon/Harry Revel:

Stay As Sweet As You Are/CD: It's Not About The Melody

Betty Carter



Mark Zubek/Betty Carter:

Love Notes/CD: Feed The Fire

Betty Carter



Keon Rene/Otis Rene/Clarence Muse:

When It's Sleepy Time Down South/CD: It's Not About The Melody

Betty Carter