Brilliantes Interplay – Das Duo Jason Moran / Christian McBride beim Jazzfestival Esslingen 2021

In einem Film über den Songtexter Gus Kahn hieß es einmal: Um einen Song zu schreiben, muss man lernen, „I love you“ in 32 Takten zu sagen. Auch der Song „You Go To My Head“ sagt nichts anderes, allerdings in 42 Takten und auf eine nicht ganz gewöhnliche Weise. „Du steigst mir zu Kopf wie ein Schluck perlender Burgunder“, so heißt es im Text Ende der 1930er Jahre – das war eine neue Form, das Verliebtsein zu umschreiben: ein kleiner Rauschzustand, ein Schwindelgefühl. Und ebenso frech wie der Text ist die Komposition mit ihren vielen verschiedenen Harmonien und großen Intervallen. mehr...