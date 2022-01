Bereits im Januar und Februar 2021 wurde bekannt, dass Investoren sich die Songrechte von immer mehr Künstler*innen sichern. Die Londoner Firma Hipgnosis etwa hat sich zusammen mit den Investoren von Merck Mercuriadis über knapp drei Jahre hinweg ein Rechte-Portfolio von fast 61.000 Songs im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar aufgebaut, wie die britische Zeitung Guardian berichtet.

Unter den Künstler*innen, die ihre Rechte oder zumindest Rechte-Anteile wie Autorenrechte verkauft haben sind Welt-Stars und Kult-Musiker*innen wie Bob Dylan, Neil Young, Blondie, Barry Manilow, Beyoncé, Shakira und Taylor Swift. Bei jedem Abspielen der Songs gehen die entsprechenden Royalty-Zahlungen also nicht mehr an die Urheber*innen, sondern an die Rechte-Erwerber.

imago images IMAGO / Matrix

Folk-Ikone Bob Dylan kassiert gleich doppelt ab: Ende 2020 verkaufte er Autorenrechte an 600 Songs für 400 Millionen US-Dollar an Universal Music, nun hat er — wie das US-Magazin „Variety“ berichtet — die Rechte an seinen Aufnahmen an Sony Music verkauft. Berichten zufolge für einen Preis von 150 bis 200 Millionen US-Dollar.

Der Fall Taylor Swift wiederum wurde Ende 2020 besonders kontrovers diskutiert, da hier der Käufer von Swifts ehemaligem Label, dem die Rechte an den Master-Aufnahmen von Swifts ersten sechs Alben gehörten, diese ohne das Einverständnis der Künstlerin veräußerte. Inzwischen ist das ehemalige Country-Sternchen dazu übergegangen, neue Versionen ihrer früheren Songs zu veröffentlichen, um die ursprünglichen Aufnahmen zu umgehen und ihre Rechte auf diese Art und Weise zu sichern.