Die britische Band Blur hat immer auch melancholische Balladen produziert, aber auf ihrem neuesten Album „The Ballad of Darren“ gibt es kaum noch etwas anderes zu hören. Es ist das erste Album der Britpop-Ikonen seit acht Jahren und ganz sicher das nachdenklichste.

Vom einst poppigen Sound ist das neue Blur-Album weit entfernt

Blur, das waren in den 90ern die großen Gegenspieler zu Oasis. Im Battle of the Bands waren sie die Kunststudenten: experimenteller, distinguierter, künstlerischer und aus dem bürgerlichen London, im Gegensatz zu den Arbeitersöhnen aus Manchester.

Blur hat Britpop geprägt und war anfangs auch wirklich poppig – also bunt, positiv und anschlussfähig für ein Massenpublikum. Davon ist das neue Album, „The Ballad of Darren“, weit entfernt.

Die Tracks leben von einer nachdenklichen Stimmung

Dieses Album ist melancholischer als jedes andere Blur-Album zuvor. Formal passiert wenig, was man nicht schonmal von der Band in irgendeiner Form gehört hätte.

Die Tracks leben nicht davon, dass sie besonders neu oder mitreißend klingen, eher von einer bestimmten Stimmung: Nachdenklich, zurückgezogen und meist mit einer optimistischen Wendung, die gelegentlich ins Schmalzige kippt. Das klingt als Musik besser als diese Beschreibung es erwarten lässt.

Ihre Melancholie ist vielleicht eine speziell britische

Die Bandmitglieder sind inzwischen in ihren Fünfzigern. Sie müssen nichts mehr beweisen, und das hört man dem Album an. Blur rennt weder sich selbst als junge, flippige, für andere stilprägende Band nach, noch irgendwelchen Innovationen, die es in anderen Sparten der Popmusik wahrscheinlich noch gibt.

Stattdessen ergeben sie sich in die ihnen eigene Melancholie, die – wie Graham Coxon in einem Interview vermutet – vielleicht eine speziell britische ist. Vom Dasein auf einer Insel, wo man einfach häufig mit grüblerischen Gedanken auf Wasser schaut.

Die meisten Fans und Hörer dürften mit der Band gealtert sein. Mit den großen Erfolgen von Blur aus den 90ern Erinnerungen verbinden und erschreckt feststellen, dass sowohl die Band als auch man selbst in der Zwischenzeit reifer, aber irgendwie auch müder und vor allem älter geworden ist. Zumal die allgemeine Weltlage, damals deutlich optimistischer war.

Der Gedanke an Brit Pop in Zeiten des Brexit macht nostalgisch, ein Gefühl in dem Blur seine Hörer mit diesem Album perfekt abholt.