A last goodbye – Rückblick auf verstorbene Musiker*innen 2022

Er war der letzte noch lebende Musiker einer Generation, die den Rock’n’Roll und damit die Popmusik bis heute geprägt hat. Nach Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard ist nun auch der „Killer“, wie er sich selbst nannte, von uns gegangen. Seine Hits wie „Great Balls Of Fire“ oder „Whole Lot Of Shakin‘ Going On” bleiben ebenso in Erinnerung wie seine unvergleichliche Art Klavier zu spielen. Am 28. Oktober ist Jerry Lee-Lewis im Alter von 87 Jahren gestorben.

