Von wegen badische Gemütlichkeit: Das “Modern Jazz Quintet Karlsruhe“ spielt in den 1960er Jahren so wilde, so rasende, so unbehaglich freie Musik wie es Kolleg*innen in New York, Wuppertal, Chicago zu dieser Zeit auch tun. Der einzige Unterschied: Die Karlsruher machen das fast alle in ihrer Freizeit, als Hobbymusiker – auf extrem hohen und internationalen Niveau! Das beweist diese Wiederveröffentlichung der lange vergriffenen, wenigen Aufnahmen des Quintetts (und dessen Nachfolger ohne Bassisten, den „Four Men Only“). Kultig! - Julia Neupert

Pressestelle No Business Records