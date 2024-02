Am 19. November 2023 hat die SWR Big Band bei Ihrem Heimspiel on tour das neue Programe von Torsten Maaß und unserer Sängerin Fola Dada präsentiert. In der ersten Hälfte war das Album mit Torsten Maaß "Music Written By Real Life" im Programm, das stilistisch zwischen modernem Mainstream und Bob Brookmeyer liegt. Da Torsten Maaß leider erkrankt war, übernahm Guido Jörris die musikalische Leitung und Posaunist Jürgen Neudert die Moderation. Überraschungsgast in der zweiten Hälfte war Fola Dada, die sich zusammen mit der Band den Hits der 60er Jahre widmete, die auch in dem neuen Album "As We Speak" zu hören sind. Hier finden Sie ein paar Impressionen aus dem Mercedes-Benz Kundencenter in Sindelfingen.