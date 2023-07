Jazz at Berlin Philharmonic

Das Album „Bird Lives“ der SWR Big Band war der große Gewinner bei der Grammy-Verleihung 2023: Es war in drei Kategorien nominiert und John Beasley erhielt den Preis für das Beste Arrangement für „Scrapple From The Apple“. Nach überragenden Kritiken weltweit für dieses Charlie Parker Tribute-Album der vorerst krönende Abschluss.

Nun ist die SWR Big Band mit diesem Programm am 21. Februar im Theater am Aegi in Hannover zu Gast. Zusammen mit den Co-Arrangeuren John Beasley und Magnus Lindgren präsentiert die Band eine Show mit Ausschnitten aus „Bird Lives“. Außerdem sind drei der angesagtesten Rising Stars der europäischen Jazz-Szene mit dabei und sorgen genauso dafür, dass die Musik von Charlie Parker lebendig bleibt. Aus Frankreich kommt Jazzsängerin Camille Bertault, die schon auf dem Album gesungen hatte. In England ist die 21-jährige Tenorsaxophonistin Emma Rawicz die Entdeckung des Jahres, wo sie auch schon mehrere Preise erhielt, und in Deutschland hat sich der 22-jährige Altsaxophonist Jakob Manz inzwischen vom Großtalent zu einem der besten Vertreter seines Fachs entwickelt und ist auch mehrfach mit der SWR Big Band aufgetreten.

Im Repertoire finden sich Parker-Kompositionen wie „Scrapple from the Apple“, „Confirmation“ oder „Donna Lee“, aber auch Songs wie „Summertime“ oder „Cherokee“. Saxophonist und Flötist Magnus Lindgren und Pianist John Beasley haben dabei erstmals gemeinsam an den Arrangements gearbeitet. Für beide ein neuer Weg, Musik im besten Sinne gemeinsam entstehen zu lassen und die Vorgabe zu erfüllen, neue Generationen an die Musik von Bird heranzuführen.

Datum: Donnerstag, 22. Februar 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Großer Saal

Philharmonie Berlin

Herbert-von-Karajan-Str. 1

10785 Berlin

berliner-philharmoniker.de/ Lageplan Tickets Programm: Bird Lives Mitwirkende: SWR Big Band

John Beasley

Magnus Lindgren

Camille Bertault

Emma Rawicz

Jakob Manz

Hintergrund

Charlie »Bird« Parker hat den Modern Jazz wie kein zweiter geprägt. Bis heute beeinflusst seine Musik Jazzmusiker weltweit. 2020 hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert und war der Ausgangspunkt für das von der Kritik gefeierte Album „Bird Lives“. Wie lebendig das musikalische Vermächtnis Parkers ist, zeigt die Art und Weise wie Lindgren und Beasley Parkers Musik neu gedacht, neu konzipiert und mit der SWR Big Band neu interpretiert haben. Gleichzeitig übertragen sie so sein musikalisches Erbe stilvoll ins 21. Jahrhundert.