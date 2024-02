„Ain't but a few of us“, so heißt eine Aufsatzsammlung, die Ende 2022 von Willard Jenkins herausgegeben wurde. Journalisten, Redakteure, Verleger und Wissenschaftler gehen der Frage nach, wieso im Jazzjournalismus in den USA Afroamerikaner so deutlich unterrepräsentiert sind – und wie das geändert werden könnte.