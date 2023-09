„Music Written By Real Life – Part 1” mit Torsten Maaß

Der etablierte Trompeter Torsten Maaß arbeitet seit vielen Jahren mit zahlreichen Bigbands als Komponist, Arrangeur und Gastdirigent zusammen. Er arrangierte für Produktionen mit Max Mutzke, Clueso, Ack van Rooyen und vielen anderen. Unter seiner Leitung hat die SWR Big Band eine Auswahl seiner vom Leben inspirierten Werke gespielt und aufgenommen – stilistisch zwischen modernem Mainstream und Bob Brookmeyer, in dessen New Art Orchestra er als Trompeter Gründungsmitglied war. Das vorliegende Album „Music Written By Real Life" ist der erste von zwei Teilen, der zweite Teil erscheint im Dezember 2023.

SWR Music Written By Real Life - Part 1 SWR Big Band X Torsten Maaß Label: SWR Music Titelliste: Sir Charles´ Teatime Basie Day It´s Only Life Lester Left Town D´ Is To Drive The Fluffer

Über Torsten Maaß

Maaß wurde ab dem Alter von sechs Jahren auf der Trompete unterrichtet. Erste musikalische Erfahrungen sammelte er in der von ihm mitbegründeten Jazzband Stormarn Jazzing Kids sowie in verschiedenen Schulorchestern und -ensembles. Nach einem klassischen Musikstudium an der Musikhochschule Lübeck bis zum Diplom im Hauptfach Trompete absolvierte er den Studiengang Jazz an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei Lennart Axelsson und Johannes Faber. Torsten Maaß spielte in Musicals und wurde von der NDR-Bigband, der RIAS Big Band Berlin und der hr-Bigband engagiert. Außerdem war er Mitglied im Ed Partyka Jazz Orchestra, Jeff Cascaros Enterprise Big Band und der Thilo Wolf Big Band. Aktuell ist er Trompeter in Bob Brookmeyers New Art Orchestra.