So geht live!

Konzert-Highlights 2016/2017



Das Repertoire der SWR Big Band reicht von Jazz über Swing bis hin zu Soul und Pop. Ob alleine oder mit internationalen Musikgrößen - ein Konzert ist immer ein einzigartiges Erlebnis.

Ludwigsburger Jazztage mit Billy Cobham

Seit seinem Durchbruch in den frühen 70er Jahren als Gründungsmitglied des Mahavishnu Orchestra ist Billy Cobham stets der unermüdliche, musikalische Entdecker und Forscher geblieben. Seine Biografie verdeutlicht seinen internationalen Werdegang: In Panama geboren und New York aufgewachsen, in der Schweiz für mehr als 25 Jahre verweilend, so konnte Cobham nicht nur als Master-Drummer und Percussionist, sondern auch als Komponist, Producer und Musik-Erzieher Grenzen überschreiten und in seinem eigenen, kreativen Ausdruck die weltweit gesammelten Erfahrungen verarbeiten.

Swingende Weihnachten mit Paul Carrack

Den festlichen Rahmen für ein traumhaftes Weihnachtskonzert bilden die schönsten Weihnachtstitel wie "Let it snow", "White Christmas" oder "Rudolph The Red-Nosed Reindeer". Zum besonderen Klangerlebnis trägt neben der SWR Big Band ein Streichorchester bei. Darüber hinaus machen die größten Paul Carrack-Hits wie "How long" oder "Over my shoulder" in Bigband- und Swing-Arrangements den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Wir übertragen das Konzert im Livestream auf SWRClassic.de

Las Vegas-Atmosphäre mit Curtis Stigers

Curtis Stigers kann irgendwie alles – er ist Songwriter, Saxophonist, Entertainer, aber vor allem ist Curtis Stigers ein Sänger mit unverkennbarer Stimme! Die gibt jedem Song seinen ganz speziellen Charme. Egal, ob bei seinem Hit "I wonder why" oder bei Swing- und Jazz-Klassikern wie "Fly me to the moon". Genau diese Qualität braucht es, wenn man Songs von Frank Sinatra auf die Bühne zaubern will. Bei dieser Tour steht das legendäre Programm aus dem Sands-Kasino aus Las Vegas im Vordergrund. Dort feierte Sinatra Mitte der 60er Jahre mit dem Count Basie Orchestra und Quincy Jones seine größten Erfolge.