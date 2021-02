Von Karsten Mützelfeld

Ende 1959, Anfang 1960 nimmt der Trompeter Miles Davis eine Platte auf, die Elemente der spanischen Volksmusik in ein betörendes jazzorchestrales Klangbild integriert - und zum Klassiker wird: "Sketches of Spain". "Wir dachten nicht daran, dass wir etwas Historisches kreieren, das ein langes Leben hat - du machst nur das, was du gerade in dem Moment machen und dokumentieren möchtest. Es passierte, weil es passieren musste, du denkst nicht über die Folgen nach." Gil Evans über das dritte von vier Alben, mit denen er als Arrangeur und Miles Davis als kongeniales Gespann Jazzgeschichte schrieben.