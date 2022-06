Better Git It In Your Soul – Zum 100. Geburtstag von Charles Mingus (Teil 1 und 2)

Wutnickel, sanft-liebender Virtuose, Visionär – Charles Mingus. Der Impetus seiner Musik ist bis heute im Jazz spürbar - und weit darüber hinaus. Wir feiern in dieser vierstündigen Themensendung den virtuosen Kontrabassisten, einflussreichen Bandleader und Komponisten, der mit der Sinnlichkeit und Maßlosigkeit seiner Sounds begeistert. Er hat Musikerinnen und Musiker aller Gattungen inspiriert - vom Rock bis zur Neuen Musik.

Beiträge in der Sendung Charles Mingus als Bandleader

Charles Mingus: Jazz & Poetry

Charles Mingus & Bernd Alois Zimmermann – Jazz und Neue Musik

Wie Jazz-Kontrabassistinnen heute Charles Mingus sehen

Charles Mingus in der Pop-Musik

Charles Mingus:

Boogie Stop Shuffle

Charles Mingus:

Solo Dancer

Charles Mingus:

Mingus Fingers

Lionel Hampton



Charles Mingus:

II B.S.

Charles Mingus als Bandleader

Ein Beitrag von Henry Altmann



Duke Ellington:

Mood Indigo

Charles Mingus:

Jelly Roll

Charles Mingus Jazz & Poetry

Ein Beitrag von Bert Noglik



Charles Mingus:

Fables of Faubus

Charles Mingus:

Goodbye Pork Pie Hat

Charles Mingus:

Prayer For Passive Resistance

Charles Mingus:

Reincarnation Of A Lovebird

Charles Mingus:

Half-Mast Inhibition

Charles Mingus und die Neue Musik

Ein Beitrag von Leonie Reineke



Charles Mingus:

Moanin‘

Charles Mingus:

Roland Kirk’s Message

Gershwin / DuBois:

Summertime

Hampton Hawes/Charles Mingus/Dannie Richmond



Wie Jazz-Kontrabassistinnen heute Charles Mingus sehen

Ein Beitrag von Sophie Emilie Beha



Eubie Blake:

Starting

Charles Mingus:

Oh Lord, Don’t Let Them Drop the Atomic Bomb On Me

Charles Mingus in der Pop-Musik

Ein Beitrag von Fabian Wolff



Charles Mingus:

Better Git It In Your Soul

Charles Mingus:

Self Portrait In 3 Colours

Charles Mingus:

Celia Suite

Charles Mingus:

Orange Was the Color Of Her Dress, Then Silk Blue

