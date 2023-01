Best of Pop & Jazz 2022

Hunderte Alben und tausende Songs haben wir in der Musikredaktion in diesem Jahr durchgehört. Einige davon haben uns so gut gefallen, dass wir sie am Ende des Jahres noch einmal vorstellen wollen – mit dabei etwa Andrew Bird, Souad Massi, Kolinga, Benjamin Clementine oder Derya Yıldırım & Grup Şimşek.

Musikliste:

1.

Une seule etoile

Souad Massi



2.

For your own safety

Phileas



3.

Matka timbuktuun

Uusikuu



4.

Residue

Benjamin Clementine



5.

Babies

Andrea Motis



6.

One last time

Trio SR9 ft. Blick Bassy



7.

Wenn einer fortgeht

Dota Kehr & Gisbert Zu Knyphausen



8.

Atomized

Andrew Bird



9.

Água pelas raizes

Luah



10.

Shir nolad

Assaf Levitin & Agvh Jazz Ensemble



11.

Odam kireç tutmuyor

Derya Yildirim & Grup Simsek



12.

Good love

Mamas Gun



13.

Ich tauche auf

Tocotronic feat. Soap & Skin



14.

Mama don't let me

Kolinga



15.

Veränderet

Fai Baba



16.

Toast Hawaii

Cäthe



17.

Affection Black

Sea Dahu



18.

If you will

Flora Purim feat. Diana Purim



19.

Hit me baby

Jan Verstraeten



20.

Ergen Deda

MISST



21.

Magazine

Toro Y Moi



22.

Two jobs

Lee Fields



23.

Luísa

Aline Frazão



24.

What does a man do all day

Jeb Loy Nichols



25.

Yo wè

Dowdelin



26.

You don't know me

Leyla McCalla



27.

Das Vakuum

Erdmöbel



28.

You wanna

Eva Jagun



29.

Dancing in the dusk

Sunbörn