Aus dem Archiv: Sarah Vaughan 1985 in Karlsruhe

Von Odilo Clausnitzer

Unter den großen Jazzsängerinnen war Sarah Vaughan wohl die imposanteste: Mit ihrer modulationsreichen, geschmeidigen Stimme verlieh sie selbst harmlosen Showtunes Grandezza und Tiefe. In den 1940er-Jahren gehörte sie zum Kreis der Bebop-Innovatoren; als arrivierte Diva sang sie auf den großen Bühnen der Welt. Am 27. März vor 100 Jahren wurde sie geboren. Wir senden heute eine Aufnahme aus der Spätphase ihrer Karriere; 1985 war sie mit dem Frank Collett Trio und einem Programm aus Great American Songbook-Standards in Karlsruhe zu Gast - in exzellenter Form und mit bester Laune.



Unbekannt:

Intro (Show time)

Sarah Vaughan

& Frank Collett Trio:

Frank Collett (Piano)

Bob Maize (Kontrabass)

Harold Jones (Schlagzeug)

John Klenner:

Just friends

Sarah Vaughan

& Frank Collett Trio

Victor Herbert

Indian summer

Sarah Vaughan

& Frank Collett Trio

Burton Lane:

On a clear day

Sarah Vaughan

& Frank Collett Trio

Tadley Ewing "Tadd" Dameron:

If you could see me now

Sarah Vaughan

& Frank Collett Trio

Harold Arlen:

I've got the world on a string

Sarah Vaughan

& Frank Collett Trio

George Gershwin:

Faszinating Rhythm

But not for me

Embraceable you

Someone to watch over me

Sarah Vaughan

& Frank Collett Trio

Cole Porter / Stephen Sondheim / Walter Gross / Cole Porter:

From this moment on

Send in the clowns

Tenderly

Sarah Vaughan

& Frank Collett Trio