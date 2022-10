Aus dem Archiv: Cheek To Cheek – Ella Fitzgerald & Count Basie Orchestra in Stuttgart 1970

Von Nina Polaschegg

Immer wieder finden sich unsagbare Klangschätze in den Archiven des SWR. Heute: Nikolaus mit Ella - die Redaktion hat für die heutige Jazz Session ein Konzert mit Ella Fitzgerald und dem Count-Basie Orchestra ausgegraben. Im Rahmen ihrer Europatournee 1970 traten sie in der Stuttgarter Liederhalle auf. Wie alle Konzerte versetzten sie auch das dortige Publikum in wahre Begeisterung. Mit ihren mitreißenden Interpretationen von Klassikern wie „Lady be good“, „St. Louis Blues“, „I ain't got nothing but the Blues“, „Cheek to Cheek“ und zahlreichen anderen.