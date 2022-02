As serious as your life – Valerie Wilmer und der Jazz

Heute bringen wir eine Rezension des Buches „Ode to a Tenor Titan: The Life And Times of Michael Brecker“ von Bill Milkowski. Wir erinnern an zwei kürzlich verstorbene große Musiker: an den Frankfurter Saxofonisten Emil Mangelsdorff sowie an den belgischen Pianisten Fred van Hove. Und wir präsentieren jede Menge neuer Alben - unter anderem von Emile Parisien und Kit Downes.. mehr...