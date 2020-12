Der mit 15.000 Euro dotierte Jazzpreis Baden-Württemberg ist in diesem Jahr an Olivia Trummer gegangen. Die Jury lobt die Frische der in Stuttgart geborenen und in Berlin lebenden Pianistin und Sängerin, ihr genuines Jazzspiel und ihren ausdrucksstarken Gesang.

Konzertmitschnitt des Preisträgerkonzertes zum Nachhören Ob bei ihren quirlig-frechen Grenzgängen zwischen Klassik und Jazz oder beim Brückenschlag von der Jazzmusik zum Singer-Songwriting - das „Dazwischen“ ist ein Platz, den Olivia Trummer sehr gut kennt. Musik zwischen den Stühlen Es ist ein Ort, an dem sich die Pianistin und Sängerin wohlfühlt und Stolz ausdrücken kann, mit vielfarbigen stilistischen Bezügen. Das begann schon in ihrer Kindheit. „Wenn man klein ist, dann hat man ja überhaupt keine Scheuklappen. Jazz und Klassik waren für mich keine getrennten Kategorien.“ Olivia Trummer in SWR2 Autodidaktisches Entdecken Aufgewachsen ist Olivia Trummer in Stuttgart, beide Eltern sind Schulmusiker, klassische Pianisten und Chorleiter. Klassik lernt sie anfangs nicht nach Noten, sondern nach Gehör. Die Ohren führen Olivia Trummer dorthin, wo sie sich am wohlsten fühlt: zum Improvisieren. „Ich habe mit 13 Jahren eine Platte bekommen zu Weihnachten, von Bill Evans, „Waltz For Debbie“. Das war die erste Platte, wo mir bewusst war, dass das jetzt Jazz ist. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber es kam mir auch alles schon bekannt vor, durch das autodidaktische Entdecken und Nachspielen.“ Olivia Trummer in SWR2 Inspirationen in New York Olivia Trummer hat an der Musikhochschule Stuttgart Jazzklavier und klassisches Klavier studiert. Der Umzug nach New York 2008 war ein Wendepunkt. „Als ich nach New York kam, war ich umgeben von Leuten, die komplett ihren Traum verfolgen, die wahnsinnig bei der Sache sind und sich nicht zurückhalten. Da dachte ich: „Dann hole ich das auch alles aus mir raus.“ Ich habe mich dann auch mehr mit meiner Rolle als Sängerin identifiziert. Ich kam verändert zurück.“ Olivia Trummer in SWR2 Brücken bauen zwischen Jazz und Pop Olivia Trummer hat in ihrer Musik einen eigenen vokalen Ansatz entwickelt. Das ist nicht lediglich Singer-Songwriting mit Jazzornamenten, auch kein Jazz mit einer Prise Pop-Gewürz. Olivia Trummer baut Brücken zwischen Jazz und Singer-Songwriting, Brücken, die musikalisch tragfähig sind und Wege nach vorn weisen. Seit 2017 ist sie festes Mitglied in der international erfolgreichen „Caipi“-Band des amerikanischen Gitarristen Kurt Rosenwinkel und tourt auf den großen Bühnen der Welt. „Das ist ein Gefühl von wahnsinniger Freiheit“, sagt Olivia Trummer. „Es gibt eine Sängerin, Laura Nyro, die mal gesagt hat: Singen ist wie Fliegen. Singing is the closest to flying. Das finde ich schön ausgedrückt.“