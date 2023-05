Zweites Album von Arlo Parks: „My Soft Machine“

Mit gerade 22 Jahren hat es die britische Sängerin Arlo Parks nach ganz oben geschafft: Zwei Nominierungen für die Grammys, Mercury- und Brit-Award-Preisträgerin. Die Obamas und Billie Eilish sind ihre Fans. Ihr Debütalbum „Collapsed in Sunbeams“ war ein großer Erfolg. Jetzt erscheint das Nachfolgealbum „My Soft Machine“. Darin zeigt Arlo Parks eine neue musikalische und auch persönlichen Seite.

Sanfte und intime Spoken Word-Art

Keine blauen Flecken zu haben, niemanden zu verletzen – das wünscht sich Arlo Parks im ersten Song ihres neuen Albums „My Soft Machine“. Ein kurzer Titel, in der für Arlo Parks typischen Spoken Word-Art: Nicht gerappt, sondern sanft und intim spricht sie über ihre Wünsche und Verletzungen.

Und sie macht klar, worum es in „My Soft Machine“ geht: um das Auf und Ab im Leben. Denn blaue Flecken erzählen nicht immer von schmerzhaften Situationen. Auch Überschwang und maßloses Glück hinterlassen Spuren.

Arlo Parks: My Soft Machine Pressestelle Transgressive My Soft Machine Interpret: Arlo Parks Label: Transgressive

2021 wurde Arlo Parks zur Stimme ihrer Generation

Wie ein Komet schlug Arlo Parks 2021 ein: Zwei Nominierungen für den wichtigen Musikpreis der Welt, den Grammy. Zahlreiche weitere Preise und berühmte Fans wie die Obamas oder Sängerin Billie Eilish. Arlo Parks wurde sowas wie die Stimme ihrer Generation.

Nach so viel Ruhm sind jetzt die Erwartungen an das zweite Album hoch. Was macht Arlo? Anstatt hinter einer unantastbaren Popstar-Fassade zu verschwinden, singt sie so persönlich wie noch nie über ihre Erfahrungen der letzten Jahre. Von der Flucht vor sich selbst, indem sie von London nach Los Angeles gezogen ist, ihre Haare limettengrün gefärbt und ihre Ängste bei sexuellen Kontakten verdrängt hat.

Youtube Video: Arlo Parks über ihr Album „My Soft Machine“

Neben Soulpop auch Elektro und Rock

Selbstreflektiert und erwachsener zeigt sich Arlo Parks in ihren Songs. Und auch musikalisch traut sie sich Neues: Neben dem für sie typischen Soulpop setzt sie jetzt auch auf elektronische Klänge und wagt sich an rockige Stücke. Dass diese Vielfalt nicht nach einem wilden Mix klingt, liegt an Arlo Parks unaufgeregter, aber immer gefühlvoller Stimme.

Eine der aufregendsten und eigensinnigsten Stimmen

Poetische Liebesbekundungen und therapeutische Geständnisse – und zwölf Songs, die mühelos klingen, ohne langweilig zu sein.

Das zweite Album gilt als das Schwierigste. Die Gefahr ist groß, in die Wiederholungsfalle zu tappen oder sich so sehr neu zu erfinden, dass es kostümiert wirkt. Arlo Parks aber findet ihre musikalische Balance und beweist sich in „My Soft Machine“ als eine der aufregendsten und eigensinnigsten Stimmen.