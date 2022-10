Arctic Monkeys mit neuem Album „The Car“: Ein bisschen mehr Orchester, ein bisschen weniger Rock

Die britische Band Arctic Monkeys ist nicht mehr das, was sie einst war: Das neue Album „The Car“ ist der Beweis dafür. Der Rock der Anfänge ist nun gänzlich passé, Orchesterinstrumente mischen sich mit Elektro-Gitarren, Rock trifft auf Klassik. Musikalisch bleiben die Jungs aus Sheffield damit zwar wie immer auf die Höhe, aber die Arctic Monkeys haben dabei ihre früher so ausgeprägte rockige Seite vergessen.

Die Attitüde von einst ist jetzt nur noch Erinnerung

Schmutziger Sound und rauchige Stimme: Das waren früher die Arctic Monkeys. Diese Musik und diese Attitüde sind jetzt nur eine Erinnerung. „The Car“ heißt das neue Album.

Der erste Titel, „There'd better be a Mirrorball“ zeigt sofort: Die Arctic Monkeys sind nicht mehr das, was sie einst waren: Jungs aus Sheffield – mit dem Aussehen von Bad Boys.

Schon das letzte Album markierte einen Wendepunkt

Diesen Anschein erweckten sie schon 2018 mit dem letzten Album „Tranquility Base Hotel & Casino“, aber jetzt wird es noch deutlicher: Das ist ein Wendepunkt der britischen Band.

Der schmutzige Rock der Anfänge ist passé, jetzt spielen sie eine reflektierte und üppigere Musik. Es sind immerhin fast 20 Jahre vergangen seit „Whatever People say I am, that's what I'm not“ – dem ersten stilprägenden Album der Band.

„I bet you look good on the Dancefloor“ vom ersten Album der Arctic Monkeys:

Orchestersound überwiegt

In „The Car“ überwiegt der Sound des Orchesters: Rock trifft auf Klassik, die zwei Genres verschmelzen ineinander, so wie in „Body Paint“ oder im Titel-Song „The Car“, der vom Klang vieler Geigen, aber auch von Elektro-Gitarren – geprägt wird.

Typisch für die Band bleibt das ausgeprägte Schlagzeug, das jeden der Songs durchströmt. Die Stimme von Alex Turner ist dünner geworden, auch höher. Die Arctic Monkeys schreien ihre Wut nicht mehr raus, sondern sie schauen nun nach Innen und das Zusammenspiel von Text und Musik funktioniert gut.

Die rebellische Vergangenheit wurde abgelegt

„The Car“ ist also ein komplexes Album und gegenüber dem „Guardian“ sagte Turner, er wolle ein Album machen, in dem er den Rock an- und ausschalten kann. Und das passiert tatsächlich in „The Car“.

Es ist nicht unbedingt die Frage, ob die Arctic Monkeys besser, schlechter oder formaler geworden sind. Sie bleiben musikalisch auf der Höhe. Die Komplexität des Arrangements hat sich weiterentwickelt.

Die Arctic Monkeys sind einfach anders geworden. Sie haben ihre rebellische Vergangenheit abgelegt – oder gar vergessen.