Angular Feelings – Der Schlagzeuger und Komponist Jim Black

Von Niklas Wandt

Der Schlagzeuger und Komponist Jim Black studierte am Berklee College in Boston und wurde anschließend Teil der experimentellen New Yorker Jazzszene. Als Sideman spielte er etwa mit den Saxofonisten Tim Berne und John Zorn, als Bandleader arbeitete er mit seiner Fusionband AlasNoAxis. Seit 2016 lebt Jim Black in Berlin. Mit dem Bassisten Thomas Morgan und dem Pianisten Elias Stemeseder gründete er 2011 das Jim Black Trio - dessen Performances oszillieren beeindruckend zwischen vertrackten Formen, melancholischer, songhafter Einfachheit und offener Improvisation.



Jim Black:

Sun san / CD: Antiheroes

Jim Black, Schlagzeug

Alasnoaxis

Chris Speed, Saxofon, Klarinette

Skúli Sverrisson, Gitarre

Hilmar Jensson, Gitarre

Andrew D'Angelo:

Sphasos Triem / CD: Welcome to Malpesto

Human Feel



Traditional / Dave Douglas:

Czardas / CD: The Tiny Bell Trio

Dave Douglas



Robert Landfermann:

10 und 8 / CD: Night will fall

Robert Landfermann Quintett



Jim Black:

Song H / CD: The constant

Jim Black Trio

Elias Stemeseder, Klavier

Thomas Morgan, Bass

Jim Black, Schlagzeug

Black / Stemeseder / Morgan:

Next razor world / CD: Reckon

siehe Titel 5

Jim Black:

Aloe Evra / CD: Splay

Jim Black, Schlagzeug

Alasnoaxis

Chris Speed, Saxofon, Klarinette, Keyboard

Hilmar Jensson, Gitarre

Skúli Sverisson, Bass

Cansu Tanrikulu:

Mice! / CD: Mice!

Meow!