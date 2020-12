Ausgezehrt von Alkohol und Drogen starb die Jazz-Sängerin Billie Holiday im Alter von nur 44 Jahren am 17. Juli 1959 in New York. Sie war ein gefeierter Star, hatte sie es doch als erste schwarze Frau dank ihrer phänomenalen Stimme auf die Bühne der New Yorker Carnegie Hall geschafft. Hinter den Kulissen aber wurde sie wegen ihrer Hautfarbe angefeindet und diskriminiert. An ihren Auftritten und Plattenverkäufen verdienten vor allem andere, während sie selbst am Ende mittellos war. Regisseur James Erskin hat ein Film über das extreme Leben von Billie Holiday gedreht. Der Soundtrack zum Film wurde jetzt vom Lebel Verve vorab veröffentlicht. mehr...