Unter dramatischen Umständen ist der Dichter Friedrich Hölderlin 1806 nach Tübingen zurückgekehrt. Aufgrund seiner politischen Äußerungen und Kontakte musste er mit einer Anklage wegen Hochverrats rechnen. Ob er sich deswegen in „Raserei“ flüchtete, wie es sein Freund Sinclair vermutete, ist unklar. Tatsache ist, dass Hölderlins Mutter die Einweisung des Sohnes in das neue Tübinger Klinikum veranlasste. Aus diesem Behandlungsmartyrium befreite ihn der Schreinermeister Zimmer, ein Bewunderer Hölderlins. Er bot dem Dichter Zuflucht in seinem Turm, in dem Hölderlin die zweite Hälfte seines Lebens verbringen sollte. In unserer Reihe „Hölderlins lyrische Landschaften“ erklärt der Hölderlin Experte Thomas Schmidt die Entstehungsgeschichte des Turmgedichts „Linien des Lebens“. mehr...