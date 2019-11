Vor 50 Jahren, am 24. November 1969, wurde das erste ECM-Album aufgenommen: "Free At Last" von Mal Waldron, eingespielt unter der Regie von Manfred Eicher. In fünf Jahrzehnten entstanden weitere 1.600 Alben - fast alle produziert von Manfred Eicher.

Sendung am Sa , 23.11.2019 22:03 Uhr, SWR2 Jazztime, SWR2