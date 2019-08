Der mit 15.000 Euro dotierte Jazzpreis Baden-Württemberg geht in diesem Jahr an Olivia Trummer. Die Jury lobt, wie mühelos sie zwischen verschiedensten Stilen wechselt, besonders zwischen Klassik und Jazz. Im Gespräch erzählt sie von ihren klassischen Wurzeln und warum New York so einen großen Einfluss auf ihre Musik hat. mehr...