Auf den etwas sonderlichen Namen Bombay Bicycle Club hört eine Band junger Musiker aus London. Die letzten Jahre war es ruhig um diese Band geworden, um nicht zu sagen, lautlos. Denn man hatte sich mehr oder weniger getrennt. Seit Kurzem wissen wir: eher weniger! Denn die Gruppe von Indie-Folk-Musikern hat im letzten Jahr doch wieder zusammengefunden und bei der Gelegenheit auch gleich ein neues Album produziert. Dessen Titel ist noch länger als der Bandname: Everything else has gone wrong, zu deutsch: Alles andere ist daneben gegangen. Hören wir mal, was gut gegangen ist: Heute wird die neue Platte veröffentlicht, und Luigi Lauer hat vom Bombay Bicycle Club den Bassisten und Sänger Ed Nash und den Schlagzeuger Suren de Saram getroffen. mehr...