Wenn Pop auf Klassik trifft, kommt dabei selten gute Musik heraus – Crossover hat einen schlechten Ruf. Nun hat sich Popbarde Gisbert zu Knyphausen zusammen mit Pianist Kai Schumacher an Lieder von Franz Schubert herangewagt. Wie überträgt man 200 Jahre alte Stücke in die Gegenwart? Wie gut passen die beiden Genres zusammen, was trennt und was vereint sie? Wenn Pop auf Klassik trifft: Hochzeit oder Trauerfall? Jakob taucht mit euch ein in das Thema Pop. mehr...