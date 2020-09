Mit Günther Huesmann

Charlie Parker:

Parker's mood

Charlie Parker All Stars

Charlie Parker (Altsaxofon)

Miles Davis (Trompete)

John Lewis (Piano)

Curly Russell (Bass)

Max Roach (Schlagzeug)



Charlie Parker:

Après vous (the apotheosis of charlie parker)

vocal version of "au privave"

Camille Bertault (Gesang)

Donny McCaslin (Tenorsaxofon)

Craig Taborn (Keyboards)



Charlie Parker:

Billie's bounce

Charlie Parker's Reboppers

Charlie Parker (Altsaxofon)

Miles Davis (Trompete)

Dizzy Gillespie (Piano)

Curly Russell (Bass)

Max Roach (Schlagzeug)



Charles „Bird“ Parker:

Confirmation

Charlie Parker (Altsaxofon)

Charlie Parker Quartet



George Gershwin:

Embraceable you

Charlie Parker Quintet

Miles Davis (Trompete)

Charlie Parker (Altsaxofon)

Duke Jordan (Piano)

Tommy Potter (Bass)

Max Roach (Schlagzeug)



Charlie Parker:

Donna Lee

Charlie Parker All Stars



Jaco Pastorius:

Donna Lee

Jaco Pastorius (Elektrobass)

Don Alias (Conga)



Charlie Parker:

Bird of paradise

Charlie Parker Quintet

Miles Davis (Trompete)

Charlie Parker (Altsaxofon)

Duke Jordan (Klavier)

Tommy Potter (Bass)

Max Roach (Schlagzeug)



Benjamin Michael Harris / Charles jr "Charlie" Parker:

Ornithology

Charlie Parker Septet

Miles Davis (Trompete)

Charlie Parker (Altsaxofon)

Lucky Thompson (Tenorsaxofon)

Dodo Marmarosa (Piano)

Arv Garrison (Gitarre)

Victor McMillan (Bass)

Roy Porter (Schlagzeug)



George Gershwin / Ira Gershwin / Du Bose Heyward:

Summertime

Joe Pass (Gitarre)



Charlie Parker:

Scrapple From the Apple

Charlie Parker Quintet

Charlie Parker (Altsaxofon)

Miles Davis (Ttrompete)

Duke Jordan (Piano)

Tommy Potter (Bass)

Max Roach (Schlagzeug)



Charlie Parker:

KoKo

Charlie Parker's Reboppers

Charlie Parker (Altsaxofon)

Miles Davis (Trompete)

Dizzy Gillespie (Piano)

Curly Russell (Bass)

Max Roach (Schlagzeug)



Charlie Parker:

Meet Charlie Parker (Chan's overture) –

Vocal version of "Ornithology"

Madeleine Peyroux (Gesang)

Donny McCaslin (Tenorsaxofon)

Ben Monder (Gitarre)

Eric Harland (Schlagzeug)

Larry Grenadier (Bass)



Dizzy Gillespie/Kenny Clarke:

Salt Peanuts

Charlie Parker Quintet

Charlie Parker (Altsaxofon)

Dizzy Gillespie (Trompete)

Al Haig (Klavier)

Tommy Potter (Bass)

Max Roach (Schlagzeug)



René Hernandez / Machito:

Okiedoke

Charlie Parker (Altsaxofon)

Machito & His Orchestra



John Birks "Dizzy" Gillespie / Frank Paparelli:

A night in tunesia

Charlie Parker Septet

Miles Davis (Trompete)

Charlie Parker (Altsaxofon)

Dodo Marmarosa (Piano)

Arv Garrison (Gitarre)

Victor McMillan (Bass)

Roy Porter (Schlagzeug)



Charlie Parker:

Lover Man

Charlie Parker Quartet

Charlie Parker (Altsaxofon)



Dizzy Gillespie / Charlie Parker:

Shaw'nuff

Keith Jarrett (Piano)

Gary Peacock (Bass)

Jack DeJohnette (Schlagzeug)



Charlie Parker:

Cool Blues

Charlie Parker Quartet



Charlie Parker:

Relaxin' at Camarillo

Charlie Parker's New Stars



Charles jr "Charlie" Parker:

Yardbird suite

Charlie Parker Septet

Miles Davis (Trompete)

Charlie Parker (Altsaxofon)

Lucky Thompson (Tenorsaxofon)

Dodo Marmarosa (Piano)

Arv Garrison (Gitarre)

Victor McMillan (Bass)

Roy Porter (Schlagzeug)



Dizzy Gillespie / Kenny Clarke:

Salt Peanuts

Kronos Quartet und Dr. John



Charlie Parker:

Now's the time

Charlie Parker's Reboppers



Charlie Parker / Dizzy Gillespie / Walter Bishop:

Anthropology

Art Pepper + Eleven

Art Pepper (Klarinette)



Charlie Parker:

My Little Suede Shoes

Ensemble

Charlie Parker (Altsaxofon)

Walter F. jr Bishop (Piano)

Teddy Kotick (Bass)

José Mangual (Bongo)

Luis R. Miranda (Conga)

Roy Haynes (Schlagzeug)



Charlie Parker/arr. Django Bates:

Ah-Leu-Cha

Django Bates & Norbotten Big Band



Charlie Parker:

Dewey Square

Charlie Parker Quintet



Charlie Parker:

Cheers

Rob Luft (Turntables)





Charlie Parker:

Klact-oveeseds-tene

Charlie Parker Quintet

Charlie Parker (Altsaxofon)

Miles Davis (Trompete)

Duke Jordan (Piano)

Tommy Potter (Bass)

Max Roach (Schlagzeug)



Lennie Tristano:

Requiem

Lennie Tristano (Piano)



Charlie Parker:

Red Cross

Rudresh Mahanthappa (Altsaxofon)

Francois Moutin (Bass)

Terri Lyne Carrington (Schlagzeug) mehr...