Bowies „Ziggy Stardust“ wird 50: Konzeptalben, die begeistern

Ziggy Stardust, der sinnbildliche Entwurf eines exzentrischen, von Drogenexzessen gezeichneten Rockstars, brachte David Bowie 1972 einen Welterfolg ein. Das Konzeptalbum, das Rekorde aufstellte und in dessen Kultfigur Bowie auf der Bühne selbst schlüpfte, gilt bis heute als zeitloser Klassiker. Wir haben anlässlich des Jubiläums Konzeptalben zusammengestellt, die begeistern.

Hitsingles statt Alben

In Zeiten, in denen sich das Streamen von bunt durchmischten Playlisten etabliert hat, gehört das genüssliche Hören eines durchkomponierten Albums zunehmend der Vergangenheit an. Immer mehr Menschen vertrauen auf Algorithmen und setzen auf Hits, anstatt Künstler*innen und ihrem Werk zu folgen.

Dabei steht ein Album immer stellvertretend für eine Schaffensphase: Es ist ein Gesamtwerk, dessen Zusammenstellung, Reihenfolge und Thematik bewusst zu genießen sich lohnt.

Nicht nur etwas für Musiknerds

Einen besonderen Fall stellen hierbei Konzeptalben wie Bowies „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“ dar, die eine in sich geschlossene Geschichte erzählen und die mit ihrem musikalischen Storytelling nicht selten als stärkste Werke ihrer Komponisten und Interpreten gelten.

Anlässlich des 50. Geburtstags von „Ziggy Stardust“ haben wir einige Konzeptalben für Sie zusammengestellt, die auch nach vielen Jahren noch brandaktuell sind und die immer wieder aufs Neue etwas zu entdecken bieten. Fernab der prominentesten Vertreter des Genres wie „Tommy“ von The Who oder Genesis' „The Lamb lies down on broadway“ wollen wir damit zeigen: Kenner und Genießer lieben Konzeptalben!

Die Punkoper: Green Day – American Idiot

Rock-Opern sind bereits seit The Whos „Quadrophenia“ oder durch Künstler wie Meat Loaf, Genesis und Queen in den 70er Jahren zu einer beliebten Stilform gewachsen.

Mit „American Idiot“ gelang Green Day zu Beginn der Nullerjahre allerdings die wohl erste Punk-Oper, deren Protagonist, ein junger Vorstadtheld („Jesus of Suburbia“), sein Glück in den Großstädten der USA sucht. Sein Stück vom Kuchen des amerikanischen Traums bekommt er jedoch nicht ab, unglückliche Erfahrungen mit Liebe und Drogen frustrieren ihn. Völlig desillusioniert kehrt er schließlich wieder heim.

Das Album wartet gleich mit zwei neunminütigen Stücken und den Balladen „Boulevard of Broken Dreams“ und „Wake me up when September ends“ auf, die beide zu Welthits wurden.

Doch wer nun denkt, mit Neunminütern und Singer-Songwriter-Balladen hätten Green Day die Ideale des Punk verraten, der irrt. Obendrauf gibt es in „American Idiot“ ein großes Stück Gesellschaftskritik: Im Titelstück kritisieren Green Day die Politik unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush und die starke Einflussnahme der Medien. Ein politisches Album, das deutlich mehr zu bieten hat, als der plakative Titel zu suggerieren scheint.

Autobiographisch: Kendrick Lamar – Good Kid, M.A.A.D City

Compton, südlich von Los Angeles. Eine Stadt, die seit den Gangkonflikten in den 90ern weltweiten (Un)Ruhm erlangte und die durch den Clinch von East und West-Coast Rappern auch in der Musikszene aufhorchen ließ. Hier ist Kendrick Lamar, Jahrgang 1987, aufgewachsen. Im Alter von fünf Jahren wurde er erstmals Zeuge eines Mords – Sinnbild für den Brennpunkt, in dem er groß wurde und dem er mit „Good Kid, M.A.A.D City“ ein Album widmete.

Auf seinem Majorlabel-Debüt erzählt Lamar von seinem Alltag in Compton: ehrlich, reflektiert und authentisch, angereichert mit Voicemail-Nachrichten seiner eigenen Eltern. Ein autobiographisches Stück Musik, das den Beginn einer großen Karriere markierte.

Die deutsche Variante: Die Toten Hosen – Ein kleines bisschen Horrorschau

Sie denken nun bestimmt: Was, die Punks aus Düsseldorf haben so etwas wie ein musikalisches Konzept? Eine berechtigte Frage bei einer Band, die in den 80ern durch trivialen Punk und schlechtes Verhalten auffiel und die heutzutage mit massentauglichem Stadionrock die großen Hallen des Landes füllt.

Doch hinter dem Album mit dem Hit „Hier kommt Alex“ versteckt sich der Burgess-Roman und Stanley Kubricks Filmadaption „A Clockwork Orange“: Alles dreht sich um den Protagonisten Alex, der einer brutalen Gang angehört und dafür ins Gefängnis wandert. Er wird weiterverwiesen in eine Heilanstalt, in der man versucht, ihm das Böse auszutreiben. Als Hintergrundmusik bei dieser "Therapie" läuft immer Beethovens neunte Sinfonie.

Sequenzen aus dieser Sinfonie ziehen sich wie ein roter Faden durch das Album und verbinden die Stücke miteinander, die nicht nur das Leben Alex' thematisieren, sondern auch strukturelle Probleme wie Gier, Macht, Drogen und Exzess.

Der Geheimtipp: Hüsker Dü – Zen Arcade

Hüsker Dü gelang schon früh ein schwieriger Spagat: In ihrer Musik schaffte die amerikanische Band die Vereinigung von Hardcore und Alternative Rock. Die Band wurde von der Kritik stets hoch gelobt, blieb dem Mainstream jedoch nahezu verborgen. Die 1986 erschienene Doppel-EP „Zen Arcade“ handelt von einem Jungen, der sein von Gewalt und Tristesse überschattetes Elternhaus verlässt und sich mit einer harten und gnadenlosen Welt konfrontiert sieht.

Eine emotionale und gefühlsbetonte Geschichte, die ohne Happy End auskommt und die einen Wendepunkt in der Hardcore-Punk-Szene markiert: „Zen Arcade“ setzt gitarrenlastigere, melodiösere Akzente – den Grundstein für das, was Bands wie Nirvana oder Alice in Chains ein paar Jahre später im Grunge zur Massentauglichkeit brachten.

Der Berliner: Peter Fox – Stadtaffe

Eigentlich kennt man Peter Fox alias Pierre Baigorry als den Frontmann der Berliner Dancehall-Band Seeed. Als er 2009 mit seinem ersten Soloalbum in Deutschland Rekorde brach, wurde sein Name über Nacht bekannt: „Stadtaffe“, das vorrangig vom Leben in Berlin handelt, wurde zu einem Überraschungserfolg.

Affen im Albumtitel, Affen in den Lyrics, Affen auf der Bühne: Dominiert wird die Platte, wie soll es anders sein, vom Affenmotiv. Fox sagte, Stadtaffen seien Leute in seinem Alter, die „nicht mehr Teenie, aber immer noch mehr jung als alt“ seien und sich „oft ganz schön affig“ benehmen.

„Stadtaffe“ fühlt sich in seiner Gesamtheit an, als hätte man Berlin auf eine CD gepresst: Die Platte traf den Zeitgeist wie ein Blitz und mit Singleauskopplungen wie „Schwarz zu Blau“ lassen sich auch über 10 Jahre später noch Tanzflächen füllen.

Auf eine weitere Soloplatte von Fox zu hoffen, lohnt sich übrigens nicht: Überrumpelt vom Erfolg des „Stadtaffen“ kündigte Peter Fox schon damals an, kein weiteres Solo-Werk mehr zu veröffentlichen. Ein Konzept, das aufging!

Ein Klassiker zum Abschluss: Pink Floyd – The Wall

Darf man eine Konzeptalben-Liste ohne „The Wall“ machen? Vermutlich wäre es Frevel, sie auszulassen. Denn das Werk von Pink Floyd ist das bekannteste aus der Gattung der Konzeptalben: Über Jahre hinweg tourte die Band mit einer gleichnamigen Show um den Globus, bei der Hämmer geschwungen, gigantische Mauern errichtet und alsbald wieder eingeschlagen wurden.

Der junge Musiker Pink errichtet in der Geschichte des Albums eine emotionale Mauer um sich herum. Den Grundstein für die Mauer legte Roger Waters selbst: Bei einem Konzert spuckte er aus Wut einem Fan ins Gesicht. Aus Frustration über sein eigenes emotionales Verhalten begann er, über die Isolation als Rockstar und die Barrieren zwischen Menschen zu schreiben. „The Wall“ ist bis heute das meistverkaufte Doppelalbum der Musikgeschichte.

„The Dark Side of the Moon“, ebenfalls von Pink Floyd, handelt dagegen nicht von den Abgründen nur einer Person, sondern gleich der Menschheit an sich. Die Songs erzählen davon, wie Menschen langsam aber sicher dem Wahnsinn verfallen – in Zeiten von Ukrainekrieg, Coronapandemie und Klimakrise scheint dies aktueller denn je.