Vor 50 Jahren hat es gerade so noch geklappt, einen Ort für das Woodstock-Festival zu finden – beim offiziellen Jubiläumsfestival nicht.

Viele Wochen lang haben die Veranstalter des offiziellen Woodstock-Jubiläumsfestivals nach einem Ort für ihr Festival gesucht. Das Revival sollte ursprünglich vom 16. bis 18. August im Ort Watkins Glen nördlich von New York stattfinden. Nachdem sich der vorgesehene Veranstaltungsort als zu klein entpuppte und das Festival in die Nähe von Washington D.C. verlegt werden sollte, sprangen einige Künstler ab. Unter ihnen war der Rapper Jaz-Z.

Bereits vorher hatte es einige Probleme gegeben, nachdem sich ein großer Investor aus dem Projekt zurückgezogen hatte und später die Genehmigung des Festivals auf der Kippe stand.

Wie vor 50 Jahren

Dem Veranstalter des Jubiläums Michael Lang sollten diese Probleme bekannt vorkommen. Bereits vor 50 Jahren hatten die Veranstalter Probleme, einen Ort für ihr Festival zu finden. Nachdem das ursprünglich geplante Dorf Woodstock verboten hatte, das Festival dort auszutragen, fanden sie schließlich eher durch Zufall und glückliche Umstände die große Wiese in Bethel bei New York, auf der schließlich das Festival ausgetragen werden sollte.

Auch das Line-Up stand bis zum Schluss nicht fest. Wegen Absagen, Wetterproblemen und Verkehrsproblemen sind einige Konzerte ausgefallen, andere wurden in ihrer Reihenfolge verändert. Manche Musiker mussten mit dem Hubschrauber eingeflogen werden, damit sie überhaupt spielen konnten.

Unterschied früher – heute

Vor fünfzig Jahren fand das Festival trotz all dieser Hindernisse statt – und war ein voller Erfolg. Es wurde zum Vorbild für die meisten Festivals, die es heute gibt. 2019 waren die Probleme zu schwerwiegend, das Festival musste abgesagt werden. Stattdessen werden einige Musiker vom Woodstock vor fünfzig Jahren in der Nähe des ehemaligen Festivalgeländes im Kulturzentrum Bethel Woods auftreten.

