The Revolution will be sampled — Das Album „Endtroducing...“ von DJ Shadow wird 25

Das erste komplett Sample-basierte Album der Musikgeschichte, „Endtroducing...“ von DJ Shadow, erschien vor 25 Jahren am 19.11.1996 in den USA. Damit brachte der HipHop-Künstler die Kunst, aus kleinen Tonschnipseln spektakulär Neues zu schaffen, zur Meisterschaft. Bis heute wirkt die Schlagkraft des Albums nach.

Pressestelle Derick Daily

Das Jahr 1996 wird Joshua Paul Davis, wie der heute 49-jährige DJ Shadow mit bürgerlichem Namen heißt, für immer in Erinnerung bleiben: In seinem Heimatland gilt er vielen noch als Uni-Radio-DJ der nebenbei nischige Hip-Hop-Tracks produziert, doch zur genau gleichen Zeit wird er im Vereinigten Königreich zu einem gefeierten Pionier des aufkommenden Trip-Hop-Genres, das Weltstars wie Massive Attack hervorbringt. Damit wird er am Ursprung einer musikalischen Revolution stehen, deren Auswirkungen sich noch heute in den derzeit populärsten Musik-Genres hören lassen.

Mit Anlaufschwierigkeiten zur Musik-Revolution

Mo'Wax, das britische Label auf dem „Endtroducing...“ erscheint und mit dem Joshua Paul Davis seit 1993 zusammenarbeitet, gilt diesseits des Atlantik bereits als etablierter Akteur der Leftfield-Szene — jenseits des Atlantiks wird es jedoch kaum wahrgenommen. Die Wahrnehmung von Hip-Hop wird dort vom Eastcoast-Westcoast-Konflikt dominiert.

Nach diesen kulturell bedingten Anlaufschwierigkeiten entwickelt sich „Endtroducing...“ dann aber sehr schnell zum Selbstläufer: Das Guinness Buch der Rekorde listet es bereits nach Erscheinen als „erstes rein aus Samples produziertes Album“, weitere Ehrungen folgen und 2006 kürt es das Time Magazine zu einem der 100 besten Alben „aller Zeiten“.

Nach dem Erfolg seine Debütalbums erklärte DJ Shadow, dass ihn ärgere, wenn das Publikum bei jeder neuen Platte ein neues „Endtroducing...“ erwarte. Gleichzeitig gab er zu verstehen, dass er den Kult-Status des Album nicht als Bürde empfinde, sondern er sei „cool“ damit, dass es so erfolgreich sei. imago images IMAGO / Gonzales Photo

Was sind Samples und Loops? Samples: vom englischen Wort für „Stichprobe“. Bei einem Audiosample wird ein kurzer Ausschnitt aus einem Musikstück oder einer sonstigen Tonaufnahme genommen. Diese Technik wird bereits seit den 1940er Jahren unter anderem in der Musique concrète verwendet. Im Hiphop erlangte das Sampling seinen großen Durchbruch. Verschiedene Aufnahmegeräte vom Band über den Kassettenrekorder bis zu speziellen Sampling-Maschinen wie die Akai MPC kommen zum Einsatz — heute übernimmt diese Aufgabe normalerweise der Computer mit dem Audio-Bearbeitungsprogramm. Samples werden oft bearbeitet und verfremdet. Eines der berühmtesten Samples ist der „Amen Break“. Die Akai MPC60 ist ein legendärer Drum Computer und Sampler, der noch heute für seinen analogen Klang geschätzt wird. imago images IMAGO / United Archives International Loops: vom englischen Wort für „Schleife“. Damit wird generell eine wiederholt wiedergegebene Ton-Sequenz bezeichnet. Loops können aus Samples bestehen oder neu aufgenommen werden. Loops sind in allen Musikgenres verbreitet, von den Anfängen in den 1940er Jahren in der elektroakustischen Musik über den Rock, wo unter anderem Frank Zappa ausführlich Gebrauch davon machte, Dub-Reggae, bis heute im Pop und Hiphop. Entsprechend haben sich auch die Geräte entwickelt mit denen gelooped wird: Anfangs vor allem Bandaufnahme-Maschinen, dann Plattenspieler, Synthesizer und Effektpedale, sind es heute auch wieder vor allem Computer und Audio-Programme, die zum Einsatz kommen. Teilweise greifen Künstler*innen wegen besonderer Klangeigenschaften sowohl beim Sample als auch beim Loop immer wieder auf inzwischen weniger gebräuchliche, analoge Geräte zurück, um einen besonderen Klangeffekt zu erzielen.

Was macht das 13 Tracks umfassende Album überhaupt so bedeutsam?

Nur wenige Instrumente und Geräte setzt DJ Shadow bei der Arbeit an „Endtroducing...“ ein: Eine Akai MPC60 12-Bit Sampling Drum Machine, zwei Plattenspieler und einen Tape-Rekorder. Außerdem arbeitete er mit der Software „ProTools“, die er bei einem Besuch bei seinem Bekannten Dan „The Automator“ Nakamura benutzen konnte.

Doch das ist nur die technische Grundausstattung, denn was den Reichtum und die Strahlkraft von „Endtroducing...“ auch über die Jahre hinweg ausmacht, sind die unzähligen Songs und Musikstücke, die in Form von kleinen Ausschnitten, Samples, darin Verwendung finden: Klassische Musik, Funk, Jazz, Psychedelia, sogar Metallica und Björk verwandeln sich zu DJ Shadows ganz eigenem Sound. Eine Hommage an die Vielfalt und den musikalischen Reichtum von Schallplattenläden wie „Rare Records“, wo das Titelbild der Platte aufgenommen wurde.

Plattencover zu „Endtroducing... 25 Years“ neue Version des Klassiker-Sample-Albums Pressestelle DJ Shadow/UMC-Island Endtroducing... 25 Years Interpret: DJ Shadow Label: UMC/Island

Ein enormes musikalisches Gedächtnis schlägt sich hier nieder

Ergänzt mit Ausschnitten von Tonaufzeichnungen und Fernsehprogrammen und einigen kurzen Auftritten befreundeter Hiphop-Künstler und von Davis' Ex-Freundin, bietet „Endtroducing...“ schließlich eine vielfältige und trotzdem kohärente Mischung an Songs. Manche sind eher sommerlich-soulig wie „What Does Your Soul Look Like Part 1 — Blue Sky Revisited“, andere eher dramatisch-cineastisch wie „Stem/Long Stem“. Zusammengehalten werden sie von den melancholischen Untertönen, die TripHop und viele Beatmaking-Tracks bis heute ausmachen.

„Midnight in a Perfect World“ von DJ Shadow

Ein musikalisches Schatzkästchen

Eine „offizielle Datenbank“, welche Samples das Album umfasst, gibt es nicht. Jedoch haben sich online viele Fans zusammengeschlossen, um die Quellen zu ergründen — ein enzyklopädisches Unterfangen. Für DJ Shadows „Midnight in a Perfect World“ haben sie auf der 2008 etablierten Plattform „WhoSampled“ acht Sample-Quellen identifiziert. Diese stammen aus den unterschiedlichsten Genres, erschienen in den Jahren 1968 bis 1991: Diese Bandbreite macht erneut deutlich, wie groß der musikalische Horizont vieler Musik-Produzent*innen ist, die mit Samples arbeiten.

Gutes Sampling als Königsdisziplin

25 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist DJ Shadow der Wegbereiter für eine ganze Bandbreite an Musik-Produzent*innen, die mit Samples arbeiten und in populären wie experimentellen Genres Zuhause sind. Eine besonders aktive Szene befindet sich nach wie vor an der Westküste der USA sowie in Großbritannien — aber auch in Deutschland verfügen Labels wie das Kölner „Melting Pot Music“ über eine stabile Fan-Basis.

Sampling und die Copyright-Debatte: Alles nur geklaut? Ungefähr so lange wie Samples in der Pop-Musik eingesetzt werden, läuft auch schon die Diskussion, ob der Gebrauch von Samples das Copyright der gesampleten Künstler*innen verletzt und inwiefern ein Einverständnis eingeholt werden muss. Die Antworten darauf sind verschieden — je nach dem, wen man fragt. Der Streit spiegelt häufig auf eine soziale Frage wieder, wenn Menschen aus marginalisierten Communities in Songs Schnipsel aus Musikstücken von Künstler*innen nutzen, die Teil einer gesellschaftlich privilegierten Gruppe sind. In Deutschland führte der Streit zwischen den Elektro-Pionieren von Kraftwerk und dem Frankfurter Hiphop-Produzenten Moses Pelham sogar bis vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Darin ging es um eine zweisekündige Sequenz aus dem Kraftwerk-Song „Metall auf Metall“, den Pelham in seinem Track für Sabrina Setlur „Nur mir“ verwendete. Der EuGH urteilte im April 2020, dass Samplen ohne eingeholte Zustimmung nur dann erlaubt sei, wenn der ursprüngliche Musikausschnitt für den durchschnittlichen Hörer oder die Hörerin nicht wiedererkennbar ist.

Kanye West macht das Soul-Sample zum Must-Have im Hiphop

Einer der Künstler, die dem gekonnten Einsatz von Samples ihre Karriere verdanken ist auch Kanye West, der sich in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten und umstrittensten Hiphop-Künstler unserer Zeit entwickelt hat. In den 2000er Jahren war West als gefeierter Hip-Hop-Produzent bekannt für seine Instrumentals mit Soul-Samples, die, schneller abgespielt und verfremdet, den Songs genau die richtige Dosis an bereits Bekanntem, Heimeligem verpassen und trotzdem neu klingen. Indem er Künstler*innen wie Aretha Franklin, Luther Vandross, Otis Redding, Nina Simone oder James Brown zitiert, positionierte West sich damit als „Erbe“ in der afroamerikanischen Pop-Kultur-Tradition.

Kanye West feat. Twista, Jamie Foxxx — „Slow Jamz“

Alles kann zur Sample-Quelle werden — auch eine DDR-Fernsehserie

Der deutsche Beatmaker Torky Tork wiederum hat sich für eines seiner Sample-Projekte an einem ganz speziellen Archiv bedient: „PR100“ ist ein aus Samples von alten „Polizeiruf 110“-Episoden produziertes Album. 2013 erschienen, musste sich der Produzent viele Ton-Elemente erst über alte VHS-Videokassetten-Aufnahmen zusammensuchen. Ähnlich Kanye West, der mit den Soul-Samples eine afroamerikanische Musikkultur zitiert, bezieht sich der gebürtige Berliner Torky Tork damit auf die dezidiert ostdeutsche Unterhaltungskultur, die in der Polizeiruf-Reihe die Wende überlebt hat.

Torky Tork — „Der Unfall“

Generation Sampling: Die digitale Welt macht's möglich

TikTok, Youtube Shorts oder Instagram Reels: Auch viele der gerade bei Millenials populären Social Video-Plattformen nutzen Sampling-Techniken und haben diese sogar zu ihren Markenzeichen gemacht. Das Audio eines anderen Videos nutzen, um damit eine eigene, sozusagen kommentierte, Version zu machen, ist Sampling in einer grundlegenden Form.

Gleichzeitig ist Musik aus gesampelten Versatzstücken der Soundtrack unserer pluralistischen Welt: Pop-kulturelle Zitate aus einem Tarantino-Film können hier neben hochkulturellen Ausschnitten von Beethoven stehen, syrische Trommel-Rhythmen neben indischen Chorgesängen, Jazz von Charlie Parker und einer Rede von Chimamanda Ngozi Adichie — und alles ergibt dann in dieser Vielfalt für die Hörer*innen noch Sinn!

Deshalb bleibt „Endtroducing...“ auch 25 Jahre nach seiner Veröffentlichung so aktuell wie faszinierend: als musikalisches Kunstwerk, Beispiel für den meisterhaften Einsatz von Musik-Zitaten, aber auch als Kommentar zur gesellschaftlichen Entwicklung.