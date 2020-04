Die in Malawi geborene Musikerin Malia hat sich in rund 20 Jahren zu einer der renommiertesten Jazzsängerinnen Europas hoch gearbeitet. In den Songs ihres neuen Albums “Garden of Eve” hat sie sich an die Musikrichtung gewagt, vor der sie den größten Respekt hat. Christiane Rebmann hat sich mit Malia über ihr aktuelles Werk unterhalten. mehr...