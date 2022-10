Martin Mosebachs neuer Roman: „Zuschauen, wie etwas Schönes zerfetzt wird“

Martin Mosebachs neuer Roman handelt von einer reichen Familie in der Provence. Sie hält das Familienerbe hoch, er ist Verleger. Die beiden haben sich auseinandergelebt und Glück längst anderswo gefunden. Doch als Besuch kommt, gerät nicht nur die Ehe in Gefahr. Büchner-Preisträger Martin Mosebach schreibt lässig wie nie.

„Grausamkeit. Zuschauen, wie etwas Schönes zerfetzt wird.“

Und natürlich führen diese Worte mittenrein ins Buch. Der Autor ist ein bisschen grausam, seine Figuren sind ein bisschen grausam, die Welt ist es auch, in der sie alle leben.

Den Satz schreibt Ruprecht Daland. Er ist Verleger des anspruchsvollen Verlags Papyros Press, würde er selbst sagen. Seine Frau Marjorie, geborene de Kesel würde sagen, er ist vom Geld ihrer Familie abhängig.

Die Ehe von Ruprecht und Marjorie Daland existiert vor allem als Fassade

Und so, wie Ruprecht und Marjorie Daland nebeneinanderher leben, kann man diese zwei Meinungen sehr lange haben. Denn die Ehe existiert, aber vor allem existiert sie als Fassade, als ziemlich offene Beziehung. Marjorie Daland hat was mit dem englischen Maler im Gartenhaus, Ruprecht Daland guckt jeden Morgen, wie sie hinübergeht.

Er selbst hat dagegen längst seine fast 40 Jahre jüngere Stieftochter Paula geschwängert, und die lebt mit dem gemeinsamen Töchterchen Nike auch im Haus.

Das Geld für dieses Landhaus stammt von Marjories Vater Cornelius de Kesel. Es wurde in Afrika durch Sklaven erwirtschaftet. Grausamkeit also auch beim Entstehen des Reichtums. Das Schöne entsteht durch Grausamkeit.

Denn de Kesel hat verfügt, wie man leben soll in seinem Reichtum. Er hat Bilder gekauft und sie im Haus und in den Museen der Welt verteilt. Und all das wird in diesem Roman zerfetzt, dabei dürfen wir zusehen.

„Taube und Wildente“ ist einer der der lässigsten Romane von Martin Mosebach

Das hört sich alles fein austariert an, etwa so, als wäre es am Reißbrett entworfen – aber genau der Eindruck entsteht beim Lesen gar nicht. Man weiß auch, dass Mosebach anders schreibt. Es handelt sich hier um einen der lässigsten Romane des Büchnerpreis-Trägers überhaupt. Alle Figuren haben Narrenfreiheit, die intrigante und ignorante Patronin Marjorie genauso wie ihre Tochter Paula, Ruprecht Daland genauso wie Allmendinger, sein durchtriebener Verlagsmitarbeiter.

Martin Mosebach ist einer der großen Autoren von heute. Er hat Fans, aber auch viele Gegner. Sie werfen ihm seinen weltanschaulichen Konservatismus vor und seine stilistische Antiquiertheit, finden es prätentiös, wenn er „Sopha“ schreibt oder „daß“. Und dann bricht er auch noch eine Lanze für lateinisch gelesene Messen im Gottesdienst.

Der Literaturwissenschaftler Moritz Baßler wirft Mosebach vor, er schreibe Edelkitsch

Das hört sich alles an, als wäre er nicht zeitgemäß. Moritz Baßler, der schlaue Literaturwissenschaftler aus Münster, hat Mosebach erst vor ein paar Wochen in seinem neuen Buch über den populären Realismus vorgeworfen, Edelkitsch zu schreiben. Midcult nennt man das in Anlehnung an Umberto Eco. Das sei, meint Basler zusammen mit Eco, die Simulation von Kultur. Man spielt mit erwartbaren und erwünschten Versatzstücken, ohne wirklich der Welt einen Spiegel vorzuhalten, der sie klar sehen lässt. Baßler stellt Mosebach damit auf eine Stufe mit Fitzek und Kehlmann – eine recht seltsame Nachbarschaft.

Pressestelle dtv Verlagsgesellschaft Taube und Wildente Autor Martin Mosebach Verlag: dtv ISBN: 978-3-423-28000-6 336 Seite, 24 Euro

„Taube und Wildente“ ist so etwas wie eine literarische Antwort Mosebachs an seine Kritiker

Aus dem neuen Buch von Martin Mosebach kann man sowas wie eine literarische Antwort lesen auf derartige Angriffe. Denn die titelgebende Konstellation „Taube und Wildente“ – das ist ein Bild vom Ende des 19. Jahrhunderts. Da war gerade der Impressionismus aufgekommen.

Taube und Wildente aber sind im noch viel älteren Stil des 16.Jahrhunderts gemalt. Stilistisch also das Gegenteil von neu, aber mit winzigen Veränderungen am alten Formenkanon. Meisterhaft in der Kenntnis der Maltechnik. Modernisiert sind nur ein paar Farbnuancen und ein seltsamer Punkt auf dem Schnabel der Wildente.

Ruprecht Daland, der Verleger, fragt dann „warum wir immer denjenigen besonders feiern wollen, der irgendetwas zum ersten Mal gemacht hat.“, man könne doch auch den Letzten loben, „der seine Vorgänger in den Schatten stellt“. Also eine Feier der epigonalen Kunst.

Warum, fragt Mosebach, darf Kultur nur sein, was neu ist und sperrig?

Warum, fragt Mosebach damit, darf Kultur nur sein, was neu ist und sperrig? Die Wahrheit hat doch auch Platz im alten. Sie darf konventionell sein, denn es gibt Konventionen für die Beschreibung der Welt für die Ausbeutung Afrikas, die seltsam unbeholfene Herrschaft des Patriarchats. Und es gibt durchaus Menschen, die einen konventionell realsitisch erzählten Roman lesen wollen.

Martin Mosebachs Konservatismus lese ich deshalb durchaus subversiv. Es ist mehr als nur die Ironisierung bestehender Verhältnisse, Mosebach beschreibt elegant und humorvoll die Fragilität der Gegenwart. Er zeigt: Eigentlich ist vieles zutiefst ungerecht, eigentlich muss man ja trotzdem sein Leben leben und will das vielleicht anständig, vor allem aber angenehm tun.

Und, auch das zeigt er: Wir sind von Mächten abhängig, die wir kaum steuern können. Die Geschichte gibt, sie tut das ohne Gerechtigkeitsempfinden. Und das Feuer nimmt, da kann sich der Mensch auf den Kopf stellen.

Martin Mosebach ist mit „Taube und Wildente“ ein tröstliches, elegantes, sehr unterhaltsames Buch gelungen, eines, das Wärme und Genauigkeit bietet.