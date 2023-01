Zum 80. Geburtstag von Schriftsteller Wilhelm Genazino: „Er hatte einen Blick für das Absurde und Komische“

Der 1943 in Mannheim geborene und 2018 in Frankfurt verstorbene Chronist der Nachkriegszeit beschrieb in seinen Büchern „Helden und Streunerfiguren, die am Leben leiden, aber auch ihre kleinen Freuden am Alltag haben“, erklärt die Stuttgarter Schriftstellerin Anna Katharina Hahn. Sie hat den Autor persönlich gekannt.

Genazino hatte einen „gedehnten Blick“ auf seine Umgebung, wie er es selbst formulierte : „Man schaut sich die Dinge nicht nur einmal an, sondern immer wieder über die Zeit und daraus resultieren wunderbare Erlebnisse und Beschreibungen. Das hat was Revolutionäres“, so Hahn. „Wenn Sie Genazino lesen, sehen Sie die Welt nachher mit anderen Augen!“