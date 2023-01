Jamie Susskind fordert „Digital Republic“ der Bürgerrechte

Der britische Autor Jamie Susskind plädiert in seinem Buch „Digital Republic“ dafür, dass sich die Bürgerinnen und Bürger die Kontrolle über ihre digitalen Daten zurückholen. Das Buch mit dem Untertitel „Warum unsere neue Welt eine neue Ordnung braucht“ sei jedoch allzu didaktisch geschrieben und erzeuge fast den Eindruck, selbst von einer Künstlichen Intelligenz verfasst worden zu sein, meint SWR2 Redakteur Daniel Stender.

Wir haben alle den AGBs zugestimmt

Niemand wird später einmal sagen können: Ich habe nicht gewusst, dass Apple, Google, Microsoft, Netflix, Facebook, Twitter und all die anderen so gut wie alles über mich sammeln. Denn rein rechtlich gesehen – haben wir alle ja zugestimmt, unterschrieben und abgehakt, dass wir mit dieser Form der Überwachung einverstanden sind.

Nicht das Klickverhalten Einzelner ist entscheidend

Heute geht es – zumindest in der westlichen Welt – nicht so sehr um die staatliche Überwachung im Sinne Orwells. Sondern um die massenhafte Nutzung privater Daten für kommerzielle Zwecke. Susskind betont: nicht das Klickverhalten Einzelner ist dabei entscheidend - erst die Auswertung unzähliger Datenpunkte im Netz durch Algorithmen kann verheerend sein. Weil so Zusammenhänge gefunden werden, die möglicherweise entscheiden, ob und wie jemand am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.

„Facebook hat ein Patent für ein System angemeldet, das es Kreditgebern ermöglicht, die `durchschnittliche Kreditwürdigkeit´ im Social-Media-Netzwerk einer Person zu ermitteln ... Autoversicherer haben die Prämien von Personen erhöht, die ein Hotmail-Konto nutzen, weil Hotmail-Nutzer offenbar häufiger Unfälle verursachen als andere ... Aber sollten solche Dinge wirklich ausschlaggebend dafür sein, ob ich eine Hypothek bekomme, die ich für den Kauf eines Hauses brauche?“

aus: Digital Republic von Jamie Susskind

Pressestelle Verlag Hoffmann und Campe Digital Republic Warum unsere neue Welt eine neue Ordnung braucht Autor Jamie Susskind Verlag: Hoffmann und Campe Verlag ISBN: 3455013325

Digitale Bürgerräte sollen Hoheit über Daten zurückgewinnen

Susskinds Antwort liegt auf der Hand: Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Hoheit über die eigenen Daten zurückgewinnen. Und der Autor liefert Vorschläge, wie das gelingen kann: Durch digitale Bürgerräte, durch Verfahren, mit denen Online-Dienste und Social-Media-Plattformen zertifiziert würden, also eine Art Daten-TÜV-Verfahren. Ein anderer Vorschlag: eine Datentreuhandgesellschaft:

„Falls eine Plattform Daten in nicht akzeptabler Weise nutzen würde, könnte eine Datentreuhandgesellschaft damit drohen, ihr die Zustimmung von Tausenden oder Millionen Nutzern auf einmal zu entziehen – und nicht nur die von ein paar aufgebrachten Aktivisten. Das wäre ein wirksames Gegenwicht zur digitalen Macht.“

aus: Digital Republic von Jamie Susskind

Jamie Susskind beschreibt den Zustand der digitalen Welt treffend, ausgeschmückt mit Details, die teilweise haarsträubend beschreiben, wie sehr vieles, was man online tut, im analogen Leben schlicht fahrlässig wäre.

Ist Susskinds „Digitale Republik“ ein gutes Buch?

Eher nicht – und das liegt zum einen am Stil. Susskind schreibt überdidaktisch, regelmäßig nimmt er sein Lese-Publikum an die Hand und weist darauf hin, was er mit seinem Buch will oder nicht will. Hinzu kommen eine Cliffhanger-Rhetorik, wie man sie aus Ted-Talks kennt und regelmäßig dosierte Zitate von Hannah Arendt oder Montesquieu – die illustrieren, aber inhaltlich egal sind. So entsteht ein glatter und redundanter Text – bei dem man sich nicht wundern würde, wenn er von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wäre.

Warum die gute Idee der „Digitalen Republik“ trotzdem nicht überzeugt

Aber auch der zentrale Gedanke der digitalen Republik überzeugt nicht so recht: Susskind entwickelt den Begriff als Gegenentwurf zur Fahrlässigkeit im Umgang mit digitalen Rechten und Pflichten. Vermutlich will er damit die innere Haltung seines Publikums zur eigenen Datennutzung, den digitalen Bürgersinn ansprechen.

Dennoch wirkt dieser Republikanismus etwas gewollt, lange Exkurse zur römischen Republik oder zu den amerikanischen Gründervätern erläutern ein Konzept, das den meisten Menschen ohnehin vertraut ist – das verstellt den Blick auf Susskinds im Grunde sinnvollen Vorschläge.

Dennoch – Susskinds „digitale Republik“ ist ein wichtiges Buch. Vielleicht aber entwickelt sich diese Republik ja gerade schon – wenn auch auf andere Art: durch Bürokratinnen in Brüssel, die sehr langweilige, juristische Regeln für die digitale Welt verfassen.

Vergangene Woche hat die EU den Facebook-Konzern Meta zu einer Zahlung von 390 Millionen Dollar verpflichtet, wegen Verstößen gegen die EU-Datenschutzregeln. Immerhin!

aus: Digital Republic von Jamie Susskind