Wunschlos fürderhin und Praça Mauá

Wunschlos fürderhin

Roman von Han Suyin

Auszug aus "Eine Winterliebe"

Übersetzt von Brigitte Kahr

Gelesen von Therese Dörr



Praça Mauá

Kurzgeschichte von Clarice Lispector

Aus der Anthologie "Prosaische Passionen - Die weibliche Moderne in 101 Short Stories", herausgegeben von Sandra Kegel

Übersetzt von Luis Ruby

Gelesen von Viktoria Anna Theil



Regie: Katrin Zipse

Manesse Verlag 2022

SWR 2023

Die großen gesellschaftlichen Umbrüche des letzten Jahrhunderts spiegeln sich auch in den Themen der Autorinnen der literarischen Moderne. Viele ihrer Protagonistinnen widersetzen sich den überholten gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit. In der Geschichte der chinesischen Autorin Han Suyin versuchen zwei Frauen im vom Krieg geprägten London ihre Liebe zu leben. Die in der Ukraine geborene und in Brasilien aufgewachsene Clarice Lispector siedelt ihre Erzählung in einem Nachtclub an, in dem die Freundschaft zwischen einer Tänzerin und einem Travestiestar aus Neid und Eifersucht zerbricht.

