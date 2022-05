Essay von Helen Macdonald

Aus dem Band "Abendflüge"

Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer

Gelesen von Bettina Hoppe

Regie: Andrea Leclerque

Hanser Verlag 2021

Der Himmel über New York ist kein leerer Ort. Empire State Building, das One World Trade Center und andere Supertürme ragen in einen Luftraum hinein, den Millionen Vögel schon seit Jahrtausenden als Zugroute nutzen. Von Lichtspiegelungen an den Wolkenkratzern und hell erleuchteten Fassaden angezogen, verlieren die Vögel die Orientierung und prallen gegen die Hauswände. Allein in New York City sterben dadurch jedes Jahr mehr als einhunderttausend Zugvögel. Initiativen wie "Lights out" machen sich dafür stark, die Wolkenkratzer nachts nicht zu beleuchten und dadurch Vogelleben zu retten.

