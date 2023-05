„Wildes Wetter“: Wie das Klima literarische Handlungen beeinflusst

Das Wetter spielt seit jeher eine Rolle in literarischen Handlungen. Wie sehr und welchen Einfluss klimatische Phänomene auf die Literatur haben, möchte nun eine Ringvorlesung unter dem Motto „Wildes Wetter“ an der Universität des Saarlandes erforschen. „Der Sturm ist ein markantes Beispiel für die Bedeutung des Einflusses von Wetter auf die Handlung von Literatur“, sagt Professor Sikander Singh bei SWR2.

Die bedeutende Rolle des „Sturms“

Der Literaturwissenschaftler an der Universität des Saarlandes sagt, der Sturm sei etwa in Robinson Crusoes Werk ein handlungsauslösender Moment – ebenso habe dieses Wetterphänomen einen Einfluss auf die Handlung in der Odyssee. Aufgrund des Sturms könne Odysseus nur schwer in seine Heimat Ithaka zurückkehren.

Climate Fiction und die Ästhetik des Untergangs

Die Darstellung des Wetters in der Literatur sage auch viel über die Gesellschaft aus, so Singh weiter. Während in der mittelalterlichen Literatur klimatische Phänomene einen göttlichen oder dämonischen Ursprung ausdrückten, beschrieben gegenwärtige Texte, die sogenannte Climate Fiction, eher den Untergang des menschlichen Lebens auf eine ganz bedrückende und gleichzeitig faszinierende Weise.

Die existentielle Einsamkeit wird bei Trakl mit dem Wetter ausgedrückt

Eine tragende Rolle spielen klimatische Phänomene auch in den Gedichten des österreichischen Lyrikers Georg Trakl, denn in seiner Literatur werde das Wetter ein Bild dafür, „dass der Mensch in der Welt da draußen sehr wenig wissen kann”, sagt Singh. Und so stehe das Wetter „symbolisch für die existentielle Einsamkeit des Menschen“.