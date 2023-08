Wie die einarmige Schwester das Haus fegt (1/26)

Roman von Cherie Jones

Aus dem Englischen von Karen Gerwig

Gelesen von Sithembile Menck

Regie: Felicitas Ott

CulturBooks Verlag 2022

Produktion: SWR + Der Diwan Hörbuchverlag 2023

Die Legende von der einarmigen Schwester sollte Lala eigentlich davor warnen, was mit Mädchen geschieht, die ihren Müttern nicht folgen. Doch für Lala ist es die verheißungsvolle Geschichte einer Abenteurerin. Als sie erwachsen und in einer Ehe mit dem charismatischen und gewalttätigen Adan gefangen ist und sich die Katastrophen häufen, schöpft sie ausgerechnet daraus Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Autorin Cherie Jones lebt als Anwältin in Barbados und zeigt in ihrem Roman, der mit dem deutschen Krimipreis 2022 ausgezeichnet wurde, die dunklen Seiten des Inselparadieses, in dem Armut und Reichtum aufeinanderprallen.

(26 Folgen - bis Donnerstag, 9. November 2023, alle Folgen stehen nach Ausstrahlung bis 7. Dezember 2023 auf SWR2.de zur Verfügung)