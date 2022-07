SWR2 lesenswert Magazin

Welten von gestern - und ganz Gegenwärtiges

Neue Bücher aus Spanien, Argentinien, Deutschland - und ein Ständchen für Jürgen Becker

Was passiert, wenn man im 21. Jahrhundert vom Liebesrivalen zum Duell aufgefordert wird? Aus dieser Frage macht der Autor Rayk Wieland die hochkomische Kriminalgroteske "Beleidigung dritten Grades", in der man auch viel über historisch bedeutsame Duelle erfährt.

Ein großer Experimentierer und Alltags-Aufsauger ist der Autor Jürgen Becker, der am 10. Juli seinen 90. Geburtstag feiert. Wir haben ihn in seiner Heimatstadt Köln getroffen. Juliane Ziese, Buchhändlerin in Berlin, hat eine große Mission: Mehr Poesie in die Welt bringen! Mitten in der Coronakrise hat sie eine Buchhandlung für Lyrik gegründet: Wir fragen nach, wie' s so läuft. Und wo wir schon mal bei Gedichten sind: Alban Nikolai Herbst schlägt in "Die Brüste der Béart" einen hohen Ton an. Bei ihm feiert ein männlicher Betrachter noch ganz 'old school' die Schönheit der Frau - sogar im Penny-Supermarkt. Spanien wird Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Wir empfehlen schon mal ein Buch, das für viel Aufsehen im Land gesorgt hat: "So forsch, so furchtlos" von Andrea Abreu. Und dann noch im wahrsten Sinne Phantastisches aus Argentinien: "Das Abendessen" von César Aira.





Landvermesser - Zum 90. Geburtstag des Autors Jürgen Becker

Porträt von Christel Wester



Mehr Poesie in die Welt bringen - Die Berliner Lyrikbuchhandlung Lyrigma

Gespräch mit der Inhaberin Juliane Ziese



