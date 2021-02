Neben Anekdoten aus seiner osteuropäisch-jüdisch geprägten Melbourner Kindheit mit den jüdischen Verwandten aus Ungarn, Polen und Russland widmet sich Barrie Kosky in seinem Buch „On Ecstasy“ immer wieder musiktheoretische Überlegungen zu Inszenierungen: „Medea“ oder „Lohengrin“ in Wien, „Der fliegende Holländer“ oder „Tristan und Isolde“ in Essen. Kosky erzählt auf hundert Seiten von kleinen Begebenheiten und großen Entwürfen, ist gewohnt selbstironisch, reißt mit, springt hier hin und ist in der nächsten Zeile schon dort, beschwört immer wieder das Theater, die Opernbühne, die Sänger. Und gibt zu, dass die Ekstasen im Laufe des Lebens weniger werden. Würde er ein neues Buch schreiben, ginge es vielleicht um das befreiende Lachen. Und in fünfzehn Jahren dann womöglich um Melancholie. mehr...