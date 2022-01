Die deutsche Nachkriegsarchitektur ist viel besser als ihr Ruf. Das zeigt ein Buch über die Wiederaufbaujahre in Mainz, das als Generationenprojekt entstanden ist. Ein pensionierter Stadtplaner und Mitglieder der jungen Initiative „Die Betonisten“ haben sich dafür zusammengetan. Entstanden ist ein beeindruckender und informativer Fotoband. Er bietet erstmals einen Überblick über Siedlungen, Kirchen, Kultur- und Verwaltungsbauten, die bis heute das Stadtbild von Mainz prägen.

Nur wenige Menschen mögen das Mainzer Rathaus des dänischen Star-Architekten Arne Jacobsen

Sie sind zwischen 24 und 31 Jahre alt, haben Kunstgeschichte studiert und gehören zur Initiative der Betonisten: Eine Gruppe von jungen Menschen setzt sich in Mainz für die Bauten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Anfangs wollten sie vor allem das Image des Mainzer Rathauses verbessern, denn nur wenige Menschen mögen den trutzigen Siebziger-Jahre-Bau des dänischen Star-Architekten Arne Jacobsen. Doch nun haben sie ihren Blick auf die gesamte Nachkriegsarchitektur erweitert und an einem neuen Buch mitgeschrieben. Darin geht es um die Epoche des Wiederaufbaus in Mainz.

Rathaus Mainz, 1973 Pressestelle Hendrik Bohle

„Wir haben generell im Moment einen starken Trend zum Retro in ganz vielen Bereichen“, erzählt Co-Autorin Valerie Ucke, „sowohl in der Musik als auch in der Mode oder vor allem bei Möbeln oder Design-Objekten. Und deshalb finden wir es ganz spannend, dass die Architektur da immer so rausgelassen wird. Also: warum ist das Möbelstück aus den 50ern total in, aber die Architektur steht immer zur Disposition?“

Wie Arne Jacobsen mit dem Mainzer Rathaus ein Gesamtkunstwerk der Architektur schuf

Enorme architektonische Bandbreite der Mainzer Wiederaufbaujahre bis 1970

Genau diese Lücke besetzt der neue Bildband, herausgegeben vom Mainzer Architekten und Stadtplaner Rainer Metzendorf. Der 80-Jährige ist Experte für die urbane Entwicklung von Mainz nach 1945. Als man ihn als Buchautor anfragte, holte er sich Verstärkung bei den Betonisten. Er schätzt die Teamarbeit von Alt und Jung. Rainer Metzendorf und die Betonisten haben Archivfotos, Zeichnungen und Texte zusammengetragen. Das Buch zeigt die enorme architektonische Bandbreite der Mainzer Wiederaufbaujahre bis 1970 - vom Siedlungsbau an den Stadträndern über das Seniorenheim im eleganten Fünfziger-Jahre-Stil bis hin zur Uni-Zentralbibliothek aus den Sechzigern.

Erstaunlich ist, dass Mainz erst 1960 ein nachhaltiges Konzept für Stadtentwicklung bekam. Danach setzte ein unvorstellbarer Bauboom ein. Universität, Landesregierung, die Medienstadt mit Gutenbergmuseum und ZDF – überall wurden Bauvorhaben gestartet. „Das war ja so schlimm, dass die Stadt Mainz bereits genehmigte Bauvorhaben einstellen musste, weil die Innenstadt sonst kollabiert wäre“, sagt Metzendorf.

Kirchen mit runden und kurvigen Grundrissen stehen für ein demokratisches Gesellschaftsverständnis



Das Buch präsentiert mehr als 60 Gebäude der Wiederaufbauzeit, darunter auch Verwaltungs- und Industriebauten. Ein Juwel sind die wunderschön gestalteten Kirchen. Ihre runden und kurvigen Grundrisse stehen für ein neues, demokratisches Gesellschaftsverständnis. Seite für Seite schärft das Buch das Bewusstsein für die Qualität der Nachkriegsarchitektur. Eine Epoche, die oft von oben herab betrachtet werde - völlig zu Unrecht, findet Rainer Metzendorf: „Die Väter und Großväter, was die da nach dem Krieg geleistet haben, das wird total unterschätzt.“

Hugo Becker, Josefskirche, 1955-57.