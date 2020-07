per Mail teilen

„Through the Dunes“ heißt das Comic, mit dem es die Design-Studentin Lucie Langston aus Mainz bis in die New York Times geschafft hat. „Als die Mail der Times kam und sie mit warmen Worten geschrieben haben, dass sie mein Comic toll finden, habe ich erstmal vor Glück geweint“, erzählt Langston im Gespräch mit SWR2.

Langston war gerade Erasmus-Studentin in Wales, als die Pandemie ausbrach und sie zurück nach Deutschland musste. Die schreckliche Stimmung habe sie durch lange Spaziergänge im Naturschutzgebiet Mainzer Sand teils überwinden können. Hier in den Dünen am Rhein wurde sie zu dem Comic inspiriert.

„Im Kontrast zum Drinnensein und dem Sich-unwohl-fühlen — das Weite und Sandige dort hat mich wahnsinnig angesprochen und beruhigt.“ Lucie Langston, Illustratorin

Die Abgründe des Menschlichen interessierten sie, erzählt Langston, sie wolle mit ihren Comics zeigen, dass es neben der „Normalität“ auch noch viele andere Gefühlslagen gebe, die oft verdrängt würden.

Das ganze Comic „Through the Dunes“ in der NY Times lesen