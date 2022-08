Unter Klima-Skeptikern*innen: In „Glauben Sie an die Wahrheit?“ begibt sich Doan Bui ins Reich der Verschwörungserzählungen

Manchmal fühle sie sich wie „Alice im Wunderland“, wenn sie Theorien höre, dass die Erde eine Scheibe sei oder wenn wissenschaftliche Ergebnisse zum Klimawandel negiert würden, sagt die französische Journalistin Doan Bui, Chefreporterin der Wochenzeitschrift „Le Nouvel Observateur“. „Glauben Sie an die Wahrheit?“ ist ein geistreicher Comic mit Reportagen aus der Welt der Verschwörungserzählungen, der dank Illustratorin Leslie Plée ein ernstes Thema mit federleichtem Strich kunstvoll auf den Punkt bringt.

Reflexion über die eigene Arbeit als Journalistin

Die Arbeit von Doan Bui ist ein Ein-Frau-Unternehmen, das um Sachlichkeit bemüht ist. Dennoch ist „Glauben Sie an die Wahrheit?“ auch ein autobiografischer Comic, denn er beschreibt Buis Arbeit als Journalistin.

Der Comic erzählt lustige Reportagen aus dem Reich der Verschwörungsmythen Pressestelle © Éditions Delcourt Carlsen Verlag GmbH 2022

Man sieht Doan Bui mit Tasche und Notizblock in der Hand, wie sie Leute befragt und den Fortgang ihrer Reportage schildert. Manchmal kommentiert die Erzählerin ihre Beobachtungen und ordnet ein, macht ein Fragezeichen an das, was ihr erzählt wird.

Recherche unter Klima-Skeptiker*innen

Der Comic ist wie ein Sachbuch aufgebaut, mit vielen verschiedenen Kapiteln zu unterschiedlichen Themen. Es gehe um Flache-Erde-Anhänger*innen, um eine Fake News-Fabrik von Skopje, um Trump oder um die Klima-Skeptiker*innen.

So hat Doan Bui eine Internationale Konferenz der Flach-Erde-Anhänger 2013 in Dallas besucht, an der 650 Aktivistinnen und Aktivisten teilgenommen haben. Sie wollte wissen, was die Leute denken und warum sie davon überzeugt sind, dass die Erde keine Kugel sei.

„Glauben Sie an die Wahrheit“ zeigt, wie guter Journalismus funktioniert

Ihrer Beobachtung nach sind Anhänger*innen dieser Bewegung oft Menschen, die sehr religiös sind und grundsätzlich alles, was von Regierungsseite, Medien und Wissenschaft kommt, als erfunden zurückweisen. Es sind Menschen, die zu einer Gruppe dazugehören wollen, in der sie ernst genommen werden, so beobachtet Doan Bui in ihrem Comic.

Doan Buis Comic „Glauben Sie an die Wahrheit“ zeigt, wie guter Journalismus funktioniert und was Journalist*innen leisten. Eine gut gelungene, verdichtete und dank der zeichnerischen Darstellung sehr lustige Lektüre, die dennoch dem Ernst der Thematik gerecht wird.