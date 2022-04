Freiburger Initiative macht Comic aus AFD-Zitaten: „Vogelschiss. Die Graphic Novel gegen Rechts“

Die amerikanischen Care-Pakete, von denen die ersten vor genau 75 Jahren in Deutschland eintrafen, waren mehr als Almosen. Paula Lutum-Lenger, Leiterin des ,,Haus der Geschichte Baden-Württembergs", bezeichnet sie als ,,humanitären Impuls und Vision für eine demokratische Zukunft." Im Nachhinein sei dies die "Versinnbildlichung der Aussöhnung mit dem Kriegsgegner" gewesen, so Lutum-Lenger im Gespräch mit SWR2: ,,Man wollte Deutschland zurückholen in den Schoß der demokratischen Länder."

Viele Lebensmittel, die die Deutschen in den braunen Paketen fanden, seien für die damalige Zeit exotisch gewesen. ,,Man kannte keine Erdnussbuter oder Milchpulver - und schon gar nicht getrocknete Eier", erklärt die Historikerin. Auch habe man häufig nicht gewusst, wie man diese ,,milden Gaben" zubereiten konnte. Da es die Beipackzettel und Anleitungen nur in Englisch gab, hätten die Behörden in den Verteilzentren Übersetzer eingesetzt, um dieses Problem zu lösen.

Anfangs hätten vor allem amerikanische Familien gezielt ihre Verwandten und Bekannten in Deutschland mit Care-Paketen versorgt, um deren Ernährungslage zu verbessern. Später habe man auch anoynym mithilfe von Spenden helfen können. Auch sei man gezielt auf Wünsche eingegangen. ,,Wir haben in unserer Sammlung in Stuttgart zum Beispiel einen Fingerhut", erzählt Lutum-Lenger. Den habe sich eine Frau gewünscht, um eine Schneiderei eröffnen zu können.

Erstaunlich findet Lutum-Lenger, dass einige der in Dosen abgepackten Lebensmittel noch heute genießbar sind. Die Öffnung einer Dose Schweineschmalz habe vor kurzem ergeben: Der Inhalt war einwandfrei. Bei anderen Lebensmitteln wie Trockenei sei die Angabe ,,Haltbar 10 Jahre". ,,Ich würde vorschlagen, das geschlossen zu lassen", so Lutum-Lenger.

Paula Lutum-Lenger hat Volkskunde, Soziologie, Vor- und Frühgeschichte und Publizistik an der Universität Münster studiert. Seit 2018 ist sie Leiterin des "Haus der Geschichte Baden-Württembergs". mehr...