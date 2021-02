„Die Situation ist für viele Unternehmen sehr dramatisch“, sagt Dr. Helmut Baur, Geschäftsführer der Binder-Optik GmbH in Böblingen und Vorstand im Bundesverband für die mittelständische Wirtschaft, in SWR2 am Morgen. Vor allem in der Textil- und Bekleidungsindustrie stünden viele Firmen vor dem Aus. Auch Kleinunternehmen hätten große Existenzängste. Baur befürchtet zahlreiche Insolvenzen und damit auch die Arbeitslosigkeit vieler in mittelständischen Betrieben beschäftigter Menschen. Und der Unternehmer bedauert sehr, dass Kanzlerin Merkel bei dem Wirtschaftsgipfel am 21.2. nicht teilnimmt. Eine verbindliche Perspektive für die Wirtschaft sei jetzt ganz wichtig. mehr...