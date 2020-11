per Mail teilen

Das Besondere an den Bildern von liebenden Männern im Bildband „Loving. Männer, die sich lieben“ von Neal Treadwell und Hugh Nini sei die Verhaltenheit, die Schüchternheit mit der die Männer ihr Begehren, ihre Zuneigung zeigen würden, sagt der Journalist Gerd Brendel. Man spüre, dass bei diesen historischen Fotos ein Anspruch auf Normalität, auf Bürgerlichkeit herrsche – die jedoch in der Wirklichkeit nicht gegeben war, weil homosexuelle Liebe verboten war.

Die im Buch versammelten Bilder stammen aus den Jahren 1850 bis 1950 und wurden von den Sammelern Neal Treadwell und Hugh Nini im Verlauf der Zeit auf Flohmärkten und aus Nachlässen zusammengetragen. Es sind Bilder aus der Frühzeit der Fotografie – steife Studioaufnahmen – bis zu persönlichen Schnappschüssen, teilweise mit Selbstauslöser.

Eine Art Bildarchiv der schwulen Paarbeziehung

Die Bewegungen der Abgebildeten hätten manchmal etwas Ungelenkes, so Brendel, etwa bei einem Bild, wo ein Cowboy auf dem Schoß des Freundes säße. Das rühre daher, dass die Bewegungen nicht zum typischen Bewegungsrepertoire der Männer untereinander gehörten. Zärtlichkeit oder Zuneigung zeigen durch Gesten werde versucht, aber trüge unweigerlich das Anzeichen des damaligen Verbotes von Homosexualität und der damit verbundenen gesellschaftlichen Ächtung: „Die haben was riskiert, dass sie sich so haben fotografieren lassen.“

Neal Treadwell und Hugh Nini (Hg.): „Loving. Männer, die sich lieben“ Aus dem Englischen übersetzt von Katja Hald, Michael Pfingstl und Sven Koch Pressestelle Elisabeth Sandmann Verlag, Berlin Loving Männer, die sich lieben Autor Herausgegeben von Neal Treadwell und Hugh Nini Verlag: Elisabeth Sandmann Verlag ISBN: 978-3-945543-82-5

Liebe im Schatten von Verbot und Strafe

Eine ähnliche Ästhetik fände man heutzutage in den Sozialen Medien vor allem in Ländern in denen Homosexualität, besonders männliche Homosexualität, unter Strafe stünden – „die findet man dann unter ganz anderen Hashtags, #bodybuilding zum Beispiel oder #friends“, erklärt Brendel. Im westlichen Kulturkreis habe sich auf Instagram und Twitter hingegen unter #meninlove oder #gaylove eine viel überschwänglichere Bildkultur durchgesetzt mit intimen Gefühlsbezeugungen.

Deshalb sei der Erfolg der Bilder aus „Loving“ in den sozialen Netzwerken auch zweischneidig: „Man darf den historischen Kontext dieser Bilder nicht vergessen und darf sie nicht lesen als, ach, wäre es schön, wenn es heute wieder solche Bilder geben würde“, sagt Brendel.